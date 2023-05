Klub der jungen Geschichten Eine zweite Chance Leandro Birrer, Schötz, 2. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag, was dann geschah, gab mir auf ganz besondere weise viel mehr zurück. Ich habe jeden Tag ihr mehr gegeben. Doch eines Tages sah ich wie 3 Jugendliche einen alten Mann im Rollstuhl ausrauben. Da sah ich wie die Obdachlose zu den Jugendlichen rannte und sie verscheuchte. Der alte Mann war ihr sehr dankbar und gab ihr eine Visitenkarte. Ein Tag später meldet sie sich beim alten Mann. Sie hat so etwas noch nie gesehen, was er für eine grosse Villa hatte. Er bot ihr eine Arbeit an, weil sie ein gutes Herz hatte. Sie durfte für ihn Arbeiten. Der Mann war sehr froh, dass sie da war. Er selbst hatte nämlich keine Familie und bis zu diesem Zeitpunkt war er sehr einsam. Sie verbindet nun eine tiefe Freundschaft und es fühlte sich an wie eine Vater und Tochter-Beziehung. Leider verstarb der Mann ein paar Jahre später und die Frau war sehr traurig. Die Obdachlose erbte sein gesamtes Vermögen. Sie konnte ihr Glück kaum fassen und war dem Mann sehr dankbar. Eines Tages als sie die Einkaufsstrasse entlang ging bemerkte sie in einer Ecke einen obdachlosen Mann, der ihr sehr bekannt vorkam. Sie kam mit ihm ins Gespräch. Er erzählte ihr, dass er seinen Job verlor und seine Familie verstossen hatte. Darum lebte er heute auf der Strasse und weiss nicht wo hin. Er weiss das er im Leben viele Fehler gemacht hat und möchte wieder eine zweite Chance bekommen. Plötzlich sagte sie: «Du hast mir vor vielen Jahren auch geholfen. Durch deine Spende konnte ich mich jeden Tag ernähren. Deshalb will ich dir auch helfen. Ich bin allein in einer grossen Villa und suche einen Gärtner, so wie auch jemanden zum Reden. Natürlich darfst du bei mir auch essen und schlafen.» Sie verliebten sich mit der Zeit ineinander und waren glücklich bis zu ihrem Lebensende.