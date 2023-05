Klub der jungen Geschichten Eine zweite Welt Leon Hess, Stans, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank dem seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Ich lief ganz leise die Treppe hinunter als auf einmal die Tür hinter mir zugeschlagen wurde. Ich erschrack ganz fürchterlich und flog die ganze Treppe hinunter. Ich verletzte mein Bein ganz schrecklich und konnte mein Bein kaum noch bewegen. Nach langer Zeit raffte ich mich mühsam hoch. Und lief ganz langsam zu dem Licht das mit jedem Schritt greller wurde. Als ich ganz nah war riefen meine Eltern das es Abendessen gibt, ich ging ohne zu wissen das es vieleicht das letzte mal war das ich meine Eltern sah. Es gab Spaghetti mein Lieblingsessen. Als ich fertig war ging ich wieder nach unten, ich musste unbedingt wissen was das Licht für eine Bedeutung hat deshalb lief ich die Treppe wieder runter und ging zum Licht. Irgendwie funkte etwas und ich dachte das es bald explodieren würde ich ging aber trotzdem ganz nah. Als ich es fast mit der Nase berührte explodierte es und ich fiel um. Ich schlief so circa eine Stunde und als ich aufwachte war ich nicht mehr zuhause. Ich öffnete meine Augen ganz langsam weil mich irgendetwas sehr helles blendete es sah irgendwie aus wie die Sonne nur das die Farbe anders ist nämlich weiss. Auch die Umgebung war anders. Überall war es Blau und Pink.

Der Boden war auch sehr schleimig und fühlte sich an wie nasser Dreck. Mein Bein machte auf einmal gar nicht mehr Weh. Und ich hatte einfach nur noch Angst ich wollte wieder zurück nach Hause und nicht auf so einem schleimigen Dreck wohnen... Als ich auf einmal eine Stimme hörte. War das nicht Toms Stimme? Doch ich erkannte Toms Stimme! Was sagt er irgendwie Hilfe , ja er ruft Hilfe irgendwo da ist Tom und ruft Hilfe . Also muss ich ihn suchen. Ja wenn mein Kollege in Gefahr ist dann muss ich ihm helfen. Ich ging also zu ihm. Ich lief einfach in die Richtung wo ich die Stimme hörte. Als ich circa 5 Stunden gelaufen bin war ich Hundemüde. Ich suchte mir also ein ruhiges Plätzchen um auszuruhen, ich brauchte nicht 10 Sekunden und ich schlief. Als ich am Morgen aufwachte war die Sicht richtig gut und ich sah irgendwo ganz weit hinten... ein Schloss! Also ein Schloss war es nicht nein es war ein Käfig. Und dort drinnen war Tom!!! Ich rannte so schnell ich konnte. Als ich bei dem Käfig war sah ich Tom. Er sagte hol mich raus. Ich holte mir einen Stein der irgendwo rumlag und brach das Schloss auf. Ich und Tom rannten so schnell wir konnten wieder zurück zum Licht. Als wir es sahen wurde es immer kleiner es wollte sich schliessen! Tom bedankte sich kurz und wir beide hüpften in das Licht aber nichts geschah. Wir bekamen richtig Angst also versuchten wir es noch ein zweites mal. Beim zweiten Versuch klappte es dann und ich war wieder bei mir zuhause im Keller Puh!!! Und in unserer Welt ist keine Sekunde vergangen also merkte es keiner.