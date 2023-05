Klub der jungen Geschichten Eingang ins Paradies Anouk Meyer, Willisau, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war ein grosser grüner, blau gestreifter Schrank. Ich näherte mich dem Schrank vorsichtig. Als ich ihn öffnete kam ein grosser, grün gepunkteter Geist heraus, ein Poltergeist. Ich erschrak fürchterlich. Der Poltergeist kam langsam und bedrohend auf mich zu. Ich hatte grosse Angst, der Geist merkte es und kam nicht mehr auf mich zu, sondern hielt an. Plötzlich hörte ich eine tiefe, dunkle Stimme die sagte: «Du musst keine Angst von mir haben. Komm mit mir mit und du bist im Paradies.» Ich war mir nicht so ganz sicher ob ich dem Poltergeist vertrauen sollte. Mit zittriger Stimme fragte ich ihn: «Kann ich dann auch von deinem angeblichen Paradies wieder zurück in die echte Welt?» «Im Paradies ist alles möglich», entgegnete mir die tiefe, dunkle Stimme. Ich beschloss dem Poltergeist zu vertrauen, in meinem Leben war sowieso nicht so viel los. Also ging ich mit dem Poltergeist mit. Er stellte sich als Walter vor. Walter ging in den Schrank und verschwand darin, ich folgte ihm noch etwas unsicher und ging auch durch den grossen grün, blau gestreiften Schrank. Im Schank roch es moderig und feucht, und sehr bequem war es auch nicht. Plötzlich kam ein greller Lichtblitz aus dem Nichts, das grelle Licht blendete mich und ich schloss meine Augen reflexartig. Als ich sie wieder öffnete sah ich, dass ich auf einer Wolke stand aber nicht auf irgendeiner Wolke, es war eine pinke Zuckerwattewolke und auch der Schrank war nirgends mehr zu sehen. Erst jetzt bemerkte ich, dass um mich herum riesige Cupcakes, Bonbons und Zuckerstangen waren. Ob die wohl echt sind, fragte ich mich. Ich ging näher an einen riesen Cupcake heran und steckte meinen Finger in den pinken Zuckerguss. Vorsichtig ass ich den Zuckerguss, als ich ihn runtergeschluckt hatte, stand ich plötzlich wieder in meinem Keller vor dem Schrank. Ich war überrascht und wusste jetzt was Walter damit gemeint hatte, im Paradies sei alles möglich.