Klub der jungen Geschichten Eingeschlossen in der Monsterwelt Emilijan Hecht, Triengen, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich glaube ich fange von vorne an.

An einem normalen Mittwoch in der Schule sagte Frau Hecht: «Nick, könntest du mir bitte die Unterlagen zum Malen bringen?» «Ja» sagte ich. Eigentlich wollte ich gar nicht, weil da muss man in den Keller, aber ich wollte ja freundlich sein. Als ich in den Keller hinunterstieg, blieb ich bei einem Schrank stehen. Aus ihm leuchtete es so komisch bläulich. Ich hatte Angst, aber ich war auch neugierig. Schliesslich siegte die Neugier und ich machte den Schrank auf. In ihm schwebte ein grosser blauer Kreis. Ich wollte ihn anfassen aber meine Hand ging einfach hindurch. Was ich dann sah, verschlug mir die Sprache! Ich sah einen Wald. Wenn ich ganz genau hinschaute, sah ich sogar ein Schloss. Es war richtig unheimlich! Schnell machte ich den Schrank wieder zu. Ich holte die Malunterlagen. Als ich das Schulzimmer betrat, hatten wir gerade Fünfminutenpause. Ich brachte Frau Hecht die Unterlagen und ging zu Mario, meinem besten Freund. «Mario, treffen wir uns nach der Schule im Keller?», fragte ich. «Okay», meinte Mario. Nach der Schule trafen wir uns im Keller. Ich erzählte Mario von dem was ich gesehen habe. «Also», begann ich, «wollen wir noch kurz die Welt anschauen?» Wir gingen auf den Schrank zu und plötzlich wurden wir von einem Sog erfasst. Ich fiel in einem Wald zu Boden und neben mir landete Mario. «Oha, voll krass!», staunte Mario. Wir standen auf. «Schau mal, da ist das Schloss wieder!», sagte ich zu Mario. Wir wollten zum Schloss gehen, doch plötzlich ertönte eine unheimliche Stimme hinter uns: «Mhmmm, Menschenfleisch!» Wir drehten uns um und hinter uns stand ein Monster. Wir rannten so schnell wir konnten. Das Monster kam uns immer näher. Wir konnten schon seinen Atem in unserem Nacken spüren. «Lauf schneller!», brüllte ich völlig ausser Puste. Gerade als ich dachte es beisst mir den Kopf ab, verschwand es - einfach so. «Bin ich dumm oder war da ein Monster?», fragte ich. «Ich habe es auch gesehen!», antwortet Mario. «Komm, jetzt gehen wir zum Schloss», sagte ich. «Nana, nicht so schnell» ertönte eine Stimme hinter uns «ich rette euer Leben und dann wollt ihr abhauen?» Als wir uns umdrehten stand Graf Dracula hinter uns. «Jetzt brauche ich eure Hilfe!», sagte er. Mir blieb der Mund offen stehen. Ich dachte Dracula wäre böse. «Hallo? Könnt ihr mir jetzt helfen?», fragte Dracula genervt. «Jjjja» stotterte ich. «Also, die böse Hexe Lillie hat meinen Umhang gestohlen und ohne den kann ich nicht fliegen. Wenn ihr mir den nicht in zwei Tagen bringt, seid ihr für immer in der Monsterwelt eingeschlossen!» Plötzlich hörten wir eine Armee Monster hinter uns. «Schnell weg hier!», schrie ich. Wir rannten wieder so schnell wir konnten. Das eine Monster kam mir bedrohlich nah. Fast hätte es mir den Kopf abgebissen, da flog ein Kieselstein in sein Auge. Es schrie fürchterlich, fiel um und rollte alle anderen Monster weg. Dann hörten wir ein Lachen, ein fürchterliches Lachen wie von einer Hexe. «Da vorne!», sagte ich und zeigte auf ein kleines Haus. «Das ist das Haus von der Hexe!» Die Hexe steht davor und rührt in einem Kessel. «Komm, wir schleichen uns in ihr Haus und holen uns den Umhang», schlug Mario vor. «Okay», stimmte ich zu. Vorsichtig schlichen wir in das Hexenhaus. «Da ist der Umhang!», sagte ich und deutete auf ein grosses Stück Stoff das an der Wand hing. «Schnell, wir schnappen uns den Umhang und den Besen und dann fliegen wir davon!», flüsterte ich. «Los, schnell raus hier», flüsterte Mario. Als wir rausflogen, entdeckte uns die Hexe und flog uns mit ihrem Ersatzbesen hinterher. Es begann eine wilde Verfolgungsjagd! Einmal verzauberte sie uns und wir stürzten ab. Wir stürzten auf einen Felsen doch fielen hindurch. Ich landete in einem Schloss, neben mir Mario. «Gut gemacht!», lobte uns Dracula. Wir übergaben ihm den Umhang. Als Dankeschön übergab er uns ein junges mega süsses Monster und wir verabschiedeten uns. Plötzlich fiel ich um und lag am Boden neben meinem Bett. «Ah es war nur ein Traum!», dachte ich. Doch unter meinem Bett war ein Monster.