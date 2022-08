Zuger Wahlen 2022 Elisabeth Glas im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Das bin ich:

Elisabeth ist UNBEFANGEN. Sie ist neu in Zug und neu in der Politik, und deshalb nur den Bürgeranliegen verpflichtet. Klartext garantiert.

Elisabeth ist URBAN. Sie ist durch und durch Städterin. Aufgewachsen in Amsterdam und Zürich, gelebt und gearbeitet in New York und Mailand, hat sie ein tiefes Verständnis für städtisches Zusammenleben entwickelt.

Elisabeth ist URLIBERAL. Sie setzt sich für eine freie und vielfältige Gesellschaft ein, mit gegenseitiger Verantwortung, Respekt vor Veränderungen und Offenheit für unkonventionelle Lösungen. Dafür braucht es mehr Demut und weniger Ego.

Dafür stehe ich:

1. Standortpolitik neu denken und fördern

2. Freiräume schaffen und einfordern

3. Lokalkonsum anregen und steigern

