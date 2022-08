Zuger Wahlen 2022 Emil Schweizer im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Emil Schweizer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Emil Schweizer stellt sich in eigenen Wort vor)

Liebe Zugerinnen und Zuger

wenn Sie wollen, dass der Staat immer mehr die Verantwortung für uns übernimmt und sich um die Betreuung und Erziehung unserer Kinder, die Wahl wie wir unsere Mobilität gestalten, mit welcher Energie wir heizen und welche Temperatur in unserer Stube angemessen ist, wer ein Restaurant besuchen darf und wer nicht (Zertifikat) und bestimmt was wir sagen dürfen und was nicht, damit es gendergerecht, nicht rassistisch, nicht frauenfeindlich ist oder eine Minderheit verletzen könnte, dann bin ich NICHT Ihr Kandidat.

Ich glaube, wir sind durchaus fähig unser Leben selbst zu bestimmen. Der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und diese richtig machen. Dafür setze ich mich ein!

___

