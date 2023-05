Klub der jungen Geschichten Ende Mirjam Roos, Sarnen, 2. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn, was sollte auch passieren? Wir lebten unser Leben in diesem kleinen Dorf. Weit weg von den grossen Problemen der Welt. Dachte ich. Aber eines Tages kamen sie. Mit Panzern, Waffen und Bomben. Sie beendeten unzählige Leben.

Auch das meiner Mutter. Ich kam in unsere verwüstete Küche, als ich sie auf dem Boden liegen sah. Die Augen geschlossen. Das Herz ohne Rhythmus. Ihr Leben ausgelöscht. Blut war über den Boden verteilt. Heisse Tränen flossen mir über die Wangen. Der Schmerz in meinem Inneren schien mich zu zerreissen. Ich wusste nicht, wie lange ich neben ihr sass. Stunden? Tage? Wochen? Irgendwann hörte ich eine Stimme. Doch ich konnte ihr nicht antworten. Sie war so weit weg. Ich wurde hochgehoben und weggetragen. Meine Mutter verschwand aus meinem Blickfeld.

Zitternd umklammere ich den Rand des Waschbeckens. Mein Atem geht stossweise. Langsam verschwinden die Erinnerungen. Ich blicke auf. Leere Augen sehen mir entgegen. Ihre grüne Farbe scheint verblasst und der Glanz darin ist verschwunden. Ich bin älter geworden, seit ich das letzte Mal in einen Spiegel geschaut habe. Mein Gesicht ist hübscher geworden. Trotzdem sind es die Augen, die meinen Blick magisch auf sich ziehen. Doch ich weiss, dass ich nicht länger hierbleiben kann. Sie werden nach mir suchen. Wie jedes Mal seither. Also reisse ich den Blick davon los, verlasse das heruntergekommene Badezimmer und laufe zurück zum Klassenzimmer.

Ich gehe zu meinem Platz und mache mir nicht einmal ansatzweise die Mühe, leise zu sein. Einige Mädchen funkeln mich böse an. In ihren Köpfen stecken Träume, die sie mehr als alles andere auf dieser Welt erreichen wollen. Jeden, der sie dabei stört, verabscheuen sie. Früher war ich genauso. Ich wollte Ärztin werden. Doch Träume zerplatzen und nun sind es nur noch Wunschgedanken aus längst vergangenen Zeiten. Ich starre auf den Boden und warte bis die Stunde vorbei ist.

Die Stimme meiner Lehrerin reisst mich zurück in die Realität. Der Unterricht ist beendet. So schnell ich kann, gehe ich nach draussen. Mit den heissen Sonnenstrahlen des Mittags hat sich eine gespenstische Ruhe über das Flüchtlingslager gelegt. Ich laufe durch staubige Wege, die von zerschlissenen Zelten gesäumt werden. Eines davon ist unseres.

Ich hebe die Plane und trete hinein. Die Luft ist stickig. Die Böden sind schmutzig. Alles ist voller Erinnerungen. Ich taste über die Narbe an meinem linken Handgelenk. Damals bin ich wieder aufgewacht, weil sie mich zu früh gefunden haben.

Heute weiss ich es besser. Jetzt werden sie nicht mehr versuchen können, mich davor zu retten.

Wie von selbst schliessen sich meine Finger um den Gegenstand. Das kalte Metall berührt meine Haut. Ein stechender Schmerz durchläuft meinen Körper. Doch ich spüre es nicht lange. Meine Sinne vernebeln sich. Ich sehe meine Mutter vor mir. Ein letztes Mal atme ich aus. Die Welt um mich wird schwarz. Es ist meine Zeit, zu gehen.