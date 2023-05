Klub der jungen Geschichten Endlose Schlaufe Nina Kalamujic, Cham, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das starke Licht aus dem Schrank blendete mich und als sich meine Augen an das helle Licht langsam gewöhnten, erschrak ich. „Das führt ja in eine andere Welt“, schrie ich. Zuerst zweifelte ich an meinem Gedanken, diese Welt zu betreten, doch ich beschloss, es trotzdem zu tun. Ich atmete noch einmal tief durch und sprang dem Licht nach, das wie ein Portal wirkte.

Als ich aufwachte, erschrak ich nochmals. Der Himmel war nicht blau, sondern knallig Pink. Ein so knalliges Pink habe ich noch nie gesehen. Wie komisch dachte ich mir. Ich warf einen Blick in die Richtung, aus der ich kam, um sicherzustellen, dass dieses helle Portal noch dort war. Nachdem ich mir diese Umgebung ein bisschen einprägen konnte und sicherstellen konnte, dass ich wieder lebendig nach Hause kommen konnte, stand ich auf und begann zu laufen. Ich wusste nicht, wo ich hinlief oder wo ich mich befand, doch eines war mir klar, ich wollte nicht viel länger hierbleiben.

Diese Welt gab mir ein komisches Gefühl, mit dem ich mich nicht gerade anfreunden konnte, also begann ich wieder zurückzulaufen von wo auch immer ich kam. Was auch seltsam war ist, dass ich nichts Lebendiges sah, ausser die Natur und den Knall pinken Himmel. Doch als ich wieder zurückkam, sah ich das Portal nicht mehr. „Das kann nicht sein, es muss hier sein, ich weiss das doch“, schrie ich.

Ich geriet in Panik, ich rannte hektisch herum und versuchte dieses Portal zu finden, jedoch erfolglos. Ich versuchte mich zu beruhigen und schloss meine Augen. Ich wachte auf.

Ich rieb mir meine Augen und sass auf meinem Bett. Ich war müde und konnte mich an nichts mehr erinnern. Doch dann fiel es mir wieder ein. Meine Mutter bat mich, den Keller zu putzen, solange sie und Papa weg waren. Also stand ich auf und beeilte mich, da ich viel zu lange geschlafen hatte und bemerkte, viel zu spät mit der Arbeit dran zu sein. Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Was sich darin wohl befand?