Klub der jungen Geschichten Erde 4137 Mario Künzli, Ettiswil, 2. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn, um zu schauen, was so leuchtete. Allerdings sah ich da überhaupt nichts. Der Schrank hat Metallwände und ich denke mir: «Ist das etwa eine Zeitmaschine?» Ich steige in den Schrank und schliesse ihn. Doch es passiert überhaupt nichts. Also stieg ich wieder aus dem Schrank und gehe zur Treppe. Ich gehe hoch und denke: «Ich vergesse das ganze einfach.» Doch dann überlegte ich mir doch, ob ich nicht nochmal nachschauen soll, was denn so geleuchtet hat.

Schliesslich siegte meine Neugier und ich gehe noch einmal in den Keller. Ich untersuchte den Schrank. Und dann als ich den Ursprung des Lichtes gefunden habe und mit meiner Hand darüberfuhr, spüre ich eine kleine Ritze. Ich fahre mit meinen Fingernägeln hinein und öffne das Türchen. Kaum habe ich das Türchen geöffnet, merke ich, dass einen unglaublich starken Sog an mir zieht. Ich verliere den Halt und werde in das tiefe, violett-pink schimmernde Loch, welches ich vorher hinter dem Türchen ausgemacht habe, gezogen. In diesem unglaublichen, farbigen Loch fühlt es sich an, als ob nichts existierte. Nach ungefähr einer Sekunde, die sich anfühlte wie Stunden, entstand mit einem lauten Donnerschlag, einen Riss in dieser Leere. Dieser Riss wurde immer grösser und verschlang allmählich diese Leere komplett. Ich stehe nun auf einer Insel in einem Fluss. Und dann hielt plötzlich neben der Insel ein Boot, an dem vorne ein riesiges etwa drei Meter grosses Seeskorpion eingespannt ist. Der Fahrer winkt mich zu sich und sagt: «Steig ein.» Also steige ich ein und das Boot fährt schon los. Nach etwas 10 Minuten hält das Boot wieder an und ich steige aus. Ich schaue mich um. Vor mir ist eine riesige Stadt. Die Stadt ist vollkommen aus Gold, Silber und aus Oreichalkos, ein feurig schimmerndes Metall. Als ich mich wieder umdrehe, steht ein Mann vor mir. Er sagt: «Hallo, ich bin Atlas, der Herrscher über Atlantis. Und wer bist du?» Ich antwortete: «ÄHM, ich bin Tom House. Komme aus Eastbourne und bin 17 Jahre alt. Aber wenn ich hier in Atlantis bin, in welchem Jahr bin ich dann?»

Atlas sagte: «Wir sind im Jahr – 9477 auf der Erde 4137. Du bist also derjenige von der Erde 4136, der uns helfen soll, Atlantis vor dem Untergang zu bewahren.»

«Okay, und wie sollen wir das Erbeben verhindern?»

«Wir machen Bohrungen an den Plattengrenzen und dann musst du mit mir da runter.»

Ich sagte: «Das mache ich sicher nicht.»

«Doch machst du, du wirst es überleben. Komm hinten dem Haus wartet das Flugzeug.»

Also gehen wir hinter das Haus und fliegen mit dem Flugzeug zu den Plattengrenzen. Als wir dort ankommen waren, nahmen wir einen Truck und fuhren weiter zur Bohrstelle. Als wir dort angekommen sind, werden wir auch schon an einer Seilwinde über mehrere Stockwerke bis nach ganz unter herabtransportiert.

Ein Stockwerk bevor wir unter sind, sagt Atlas zu mir: «Sobald du unter bist, muss, wie die Geschichte es sagt, der Herrscher von Atlantis mit einem Jungen aus einer anderen Welt in das Magma springen. Wir werden aber nicht sterben.» Ich sagte nur: «Okay.» Und dann ging es los: Kaum sind wir unter, springt Atlas in das Magma und ich springe ängstlich hinterher. Kaum berühre ich das Magma, tauche ich wieder in diese Leere ein. Diesmal stehe ich aber direkt in meinem Zimmer. Ich melde mich direkt bei einer Tauchorganisation an. Atlas hat mir nämlich verraten, wo Atlantis liegt.

Ein Monat später:

Schlagzeile in der Metro:

Tim House, 17 jähriger Student aus Eastbourne, findet im Golf von Neapel die versunkene Stadt Atlantis.