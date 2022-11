Unihockey – Herren NLB Erfolg für Floorball Fribourg gegen RD March-Höfe Altendorf Sieg für Floorball Fribourg: Gegen RD March-Höfe Altendorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Raphael Zellweger in der 13. Minute. Er traf für RD March-Höfe Altendorf zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Benjamin Zurich für Floorball Fribourg traf. Das Tor von Raphael Zellweger in der 22. Minute bedeutete die 2:1-Führung für RD March-Höfe Altendorf.

Gleichstand stellte Michele Marc Weibel durch seinen Treffer für Floorball Fribourg in der 23. Minute her. In der 27. Minute gelang Nelio Rottaris der Führungstreffer zum 3:2 für Floorball Fribourg. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Eino Pesu in der 44. Minute. Er traf zum 4:2 für Floorball Fribourg.

Raphael Zellweger mit zwei Skorerpunkt

Skorer für Floorball Fribourg: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Benjamin Zurich (Tor: 1, Assist: 0), Eino Pesu (Tor: 1, Assist: 0), Michele Marc Weibel (Tor: 1, Assist: 0), Nelio Rottaris (Tor: 1, Assist: 0), David Wolfer (Tor: 0, Assist: 1), Loris Roulin (Tor: 0, Assist: 1) und Mathias Dietrich (Tor: 0, Assist: 1).

Floorball Fribourg verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat 14 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Fribourg daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team UHC Thun. Diese Begegnung findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

RD March-Höfe Altendorf steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 7). Das Team hat 13 Punkte. RD March-Höfe Altendorf trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Regazzi Verbano UH Gordola (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 27. November statt (20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.