Klub der jungen Geschichten Es war niemals ein Fehler, es war eine Lektion. Beyza Yasar, Baar, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Unser Erlebnis fing bei meiner Grossmutter an. Wir mussten bei Ihr übernachten da unsere Eltern auf eine Geschäftsreise gingen. Das heisst 2 Wochen bei Ihr übernachten. Nimmts mir nicht Übel, Ich mag meine Grossmutter aber die Dinge, die in ihrem Haus passieren, mag ich nicht. Das letzte Mal als wir bei ihr übernachteten haben, haben mein kleiner Bruder und ich auf dem Flur Blutspuren gesehen. Das waren nicht die von einer blutenden Nase oder einer Wunde nein eher die von einer Leiche. Jedenfalls ob wir es wollen oder nicht müssen wir die 2 Wochen durchstehen.

Am Samstagnachmittag brachten uns unsere Eltern zu ihr. Wir haben alles eingerichtet und haben einen Film angemacht dazu noch Popcorn gegessen, währenddessen sie ihren Garten wässerte. Die Verbindung war nicht das Beste, weil es bald gegen Abend ein Unwetter geben wird. Unser Grossvater war nicht daheim. Grossmutter rief, dass das Abendessen fertig sei. Also sind wir an den Tisch und haben gegessen.

Nach dem Abendessen waren wir so vertieft in unsere Eigenen Sachen, dass wir Grossmutter nicht mehr sahen. Keiner von uns hat es bemerkt es wurde erst dann klar als es zu leise war. „Timothy… wo ist grossmutter?“, sagte ich. „Keine Ahnung sie war doch am Stricken“, sagte Timothy ängstlich. „Die Türe ging vorhin auf war das nicht Grossmutter?“ sagte mein kleiner Bruder. „Nein das könnte sie nicht sein…“

Kurz daraufhin haben wir beide einen lauten Knall gehört.

Mir wurde unwohl und ich sprang aus der Couch und fing an sie zu suchen.

Timothy hatte Panik und schrie hinter mir her: „Warte auf mich Lukas!“.

Ich habe den Dachboden überprüft jedoch keine Spur von Grossmutter. Ich machte mir riesige Sorgen. Nachdem wir das ganze Haus durchsucht haben, blieb uns nur der Keller übrig und davor hatten wir beide Angst. Nicht vor der Dunkelheit aber vor diesen komischen Sachen die dort unten passieren. Es gab einen widerlichen Gestank und wir hörten komische Geräusche. Timothy holte eine Taschenlampe, weil das Licht im Keller nicht richtig funktionierte. Wir haben Grossmutter bewusstlos gefunden und wussten nicht was tun, also haben wir den Krankenwagen gerufen.

Kurz danach kam der Krankenwagen und die Polizei ermittelte den Tatort. Es schien ein Einbrecher eingebrochen zu sein und das alles, weil wir die Türe nicht abgeschlossen haben. Der Tresor im Keller war leer. Bis Grossvater kam, um uns abzuholen, waren wir im Polizei Revier, wurden befragt und bekamen einen heissen Kakao. Heute war ein Horrortag und nach diesem Horrortag haben wir die aussen Türe immer abgeschlossen.