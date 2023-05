Klub der jungen Geschichten Escape Hai Ho, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Heute ist der erste Tag, an dem Anna ins neue Schulhaus geht. Normalerweise bringt ihre Mutter sie zur Schule aber, weil die Mutter krank ist, muss sie alleine gehen. Das ist auch das erste Mal, dass Anna alleine geht. Ihr Schulhaus ist nicht weit von zuhause entfernt, aber sie muss durch den dunklen Wald gehen, weil das der einzige Weg zur Schule ist. Bevor Anna los geht ermahnt sie ihre Mutter: «Pass auf dich auf, meine Liebe». Anna nickt und geht los. Die Mama steht vor der Tür und wartet bis sie Anna nicht mehr sieht. Anna läuft durch den dunklen Wald, nimmt ihre Kopfhörer und steckte sie in ihre Ohren. Sie hört ihres Lieblingslieder, das beruhigt sie. Während sie am Laufen ist, hört sie schnelle Schritte hinter sich. Sie denkt sich nicht viel dabei und läuft weiter. Plötzlich sieht sie nur schwarz fühlt als falle sie in ein tiefes Meer. Sie fällt in Ohnmacht und sieht beim Aufwachen einen Mann vor sich. Anna fragte verängstigt: «Was wollen Sie von mir? Was mache ich hier? ’’. Der Mann hält eine Pistole auf ihre Stirn und flüstert: «Wenn du noch was fragst, dann schiesse ich! «Anna hört auf Fragen zu stellen…. Der Mann führt Anna ins Schlafzimmer und erklärt ihr die Regeln: «Wenn du auf WC willst, musst du fragen, wenn du schreist, wird es Konsequenzen geben». Während er die Regeln aufzählt, denkt Anna nur Escape. Auf einmal packte er Anna und wirft sie aufs Bett und los ging es… Anna traut nicht zu schreien, weil sie so Angst hat ihre Mutter nie mehr zu sehen wird. Nach 20 Min sagte der Mann: «Lass uns auf dem Sofa einen Film schauen, und ich mache dir ein Sandwich». Anna sagt sie hätte keinen Hunger, aber den Mann interessiert das nicht. Er kommt zurück und gibt ihr das Sandwich. Als Anna den ersten Bissen nimmt, fühlt sie sich schlecht, denn das Sandwich schmeckt übel schlecht. Sie schauen den Film fertig. Da es schon Abend ist, bringt er Anna mit den Worten ins Schlafzimmer. Morgen wird ein spezieller Tag für dich’’. Der Mann schläft schnell ein und vergisst Annas Handschellen abzuschliessen. Anna bleibt wach um ihre Chance zu fliehen zu nutzen. Sie schleicht vorsichtig Schritt für Schritt zur Tür. Sie hatte gesehen, dass die Tür nicht abgeschlossen war . Anna öffnete die Tür schnell wie möglich und rennt so schnell, dass sie fast stolperte. Anna versucht sich zu orientieren, hört ein Auto kommen. Sie schreit so laut wie möglich um das Auto stoppte. Sie fleht ob sie mitgehen kann, denn sie hat keine andere Wahl, als mit dem Autofahrer mitfahren. Der Autofahrer fragt, was sie so spät draussen mache und Anna erzählt alles, was passiert war. Der Autofahrer fährt sie zum Polizeiposten. Dort rufen sie die Mutter an, die sofort kommt. Die Mutter Anna umarmte Anna so fest, dass sie keine Luft mehr bekommt. Anna erzählt den Polizisten und ihrer Mutter was geschah. Die Polizisten glauben ihr nicht, denn sie hat nirgends Flecken und viele Jugendliche haben solche Storys erzählt, wenn sie spät nachhause kommen. Annas Mutter ist empört: «Wir sind neu hier, und heute Morgen wäre Annas erster Tag in der neuen Schule gewesen. Sie hat noch keine Freunde.» Die Polizisten fragen Anna, ob sie die Umgebung, die Fenster beschreiben kann. Der Ort ist 18 Minuten weg von der Station. Sie wusste das, weil sie auf die Zeit geschaut hatte. Die Polizisten fahren mit Anna los . Alle warten ruhig vor der Haustür und Anna klingelt., Der Mann wacht auf und sieht Anna nicht, geht direkt raus um zu fliehen, aber leider hat er Pech, weil alle Polizisten auf ihn warten. Er wird festgenommen. Erst jetzt weint Anna. Sie fällt auf die Knie. Ihre Mutter hält sie fest. Der Polizist tröstet sie: «Es ist vorbei, mach dir keine Sorgen mehr, weil du hier neu bist, werden wir dich zur Schule bringen, bis deine Mutter wieder gesund ist.» Anna bedankt sich und geht mit ihrer Mutter nachhause.