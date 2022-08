Zuger Wahlen 2022 Esther Schelbert im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Esther Schelbert den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Esther Schelbert stellt sich in eigenen Wort vor)

Ein grosses Anliegen ist mir die Wohnraumsicherung für Personen, die während ihres Arbeitslebesn oder der Familienzeit zur Entwicklung im Kanton Zug beigetragen haben. Gleichzeitig braucht es griffige Wohnraumförderungsprogramme für Junge, die unser Kulturgut weiterpflegen, für die soziale Durchmischung und den Fortschritt sorgen werden. Dazu gehört auch das nachhaltige Nebeneinander von Mensch und Tier in den Erholungsräumen von Zug. Biken, Wandern, die Natur beobachten, erleben und die Seele baumeln lassen, soll in unserer Region möglich bleiben. Sichere Velowege, unkonventionelle Verkehrskonzepte und ein top ausgebautes ÖV-Angebot in alle Richtungen helfen, unsere Strassen zu entlasten.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug