Klub der jungen Geschichten Eunomias Rettung Lea Keusch, Brunnen, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Was war das für ein Licht? Langsam ging ich auf den Schrank zu und öffnete ihn. Das Licht schien jetzt so gleissend, dass ich die Augen zusammenkniff. Als ich sie wieder öffnete, stand vor mir ein kleines Geschöpf. Es hatte grosse Augen und ein Paar schimmernde Flügel.

Plötzlich blitzte erneut etwas auf. Erschrocken schloss ich meine Augen wieder. Als ich meine Augen zum zweiten Mal öffnete, stand ich auf einer bunten Blumenwiese. Das Wesen von vorhin stand immer noch vor mir. Als es sich in Bewegung setzte, folgte ich ihm durch den dichten Wald, den die Lichtung umgab. Nach etwa 100 Metern teilte sich der Wald. Ich machte grosse Augen, denn vor mir lag der prächtigste Palast, den ich je gesehen hatte. Mein Begleiter steuerte direkt darauf zu.

Aus der Nähe erkannte ich, dass wir bereits erwartet wurden. Auf einem erhöhten Podest sah ich drei Personen in festlichen Gewändern sitzen und unterhalb standen noch die Bewohner der umliegenden Häuser. Das müssten dann wohl der König, seine Familie und sein Volk sein. Als wir direkt davorstanden gab der König ihm mit einem Kopfnicken die Erlaubnis zu gehen. Eine angespannte Stille senkte sich über die Menge. Schliesslich fing der König an zu sprechen: „Liebes Menschenmädchen, wir heissen dich herzlich in Eunomia willkommen. Leider haben wir dich nicht holen lassen, dass du hier Urlaub machen kannst, denn hier, in Eunomia, wurde ein riesiges Ungeheuer gesichtet! Es zerstört gerne Bäume und zertrampelt ganze Dörfer!“

„Und was habe ich damit zu tun?“, fragte ich verwirrt. „Unser Orakel hat uns vorausgesagt, dass nur ein Menschenkind uns retten kann. Und das bist du!“ Nach dieser Rede war mir schon einiges klar. Nur eines wusste ich noch nicht. „Und wann geht es los?“ „Jetzt!“

Zwei Tage später.

Ich wanderte mit den Jägern, die mir zur Verfügung gestellt wurden, durch finstere Wälder, endlose Sümpfe und undurchdringliche Moore. Bisher war noch nichts Aufsehenerregendes geschehen, doch das konnte sich schnell ändern. Plötzlich schreckte einer der Jäger hoch. Er erzählte uns, dass er das Stapfen beträchtlicher Hufe vernommen habe. Da brach auch schon ein riesiger Eber aus dem Unterholz. Ich schätze er war etwa 3 Meter hoch. Ausserdem hatte er borstige Haare die wie Stachel aussahen, und seine Haut wirkte wie ein dicker Panzer. Seine Hauer waren riesig, etwa so gross wie eine Tür. Und dieses grässliche Monster raste direkt auf mich zu.

Ich schrie vor Angst. Mein Schrei war so laut, dass der Eber stehen blieb. Die Jäger warfen sich auf das Tier. Mit Müh und Not und der Hilfe einiger Leute, die im Umland wohnten, konnten sie ihn fesseln, danach den riesigen Eber zum Palast schleppen. Wir sahen sicher komisch aus, wie wir dreckverkrustet ein riesiges Ungetüm mit uns schleppten. Es war nur verständlich, dass die Leute uns mieden. Im Schloss angekommen wurde das Ungeheuer in eine Zelle gebracht. Mir wurde ein Zimmer an der Südseite des Palastes zugeteilt. Dort schlief ich sofort ein.

Am nächsten Tag wurde der Eber verhört. Es stellte sich heraus, dass er von einem Schwarzmagier beschwört wurde und dass der ihn steuerte. Der Eber wurde danach von einem Zauberer wieder entzaubert und in die Wildnis freigelassen. Als der Prozess vorbei war, wurde zu Ehren der Jäger und mir ein Fest gefeiert, zu dem alle eingeladen waren. Danach war es an der Zeit, Abschied von Eunomia zu nehmen. Auch wenn ich Eunomia und seine Bewohner vermissen würde, war ich dennoch froh wieder zu Hause zu sein.