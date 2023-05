Klub der jungen Geschichten Fake Grosseltern Sienna Julen, Cham, 6. Primar

(chm)

Fake Grosseltern

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Alles begann vor einem Jahr, als ich und mein Ehemann in ein neues Haus zogen. Am Anfang schien alles noch ganz normal zu sein, bis wir uns bei unseren Nachbaren vorstellten. Es war ein älteres Ehepaar, am Anfang von unserem Gespräch wirkten sie noch ganz normal, aber nach kurzer Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie verhielten sich komisch, aber ich dachte mir nichts dabei. Als ich am nächsten Tag meinen Hausschlüssel suchte, lief ich alles ab. Und dann endlich fand ich ihn, er lag im Garten von dem älteren Ehepaar. Ich wollte ihn gerade aufheben, als ich die Stimme der älteren Dame hörte: „Was machen sie in unserem Garten?!“ fragte sie ganz aggressiv. Ich sagte: „Ich habe meinen Schlüssel gestern im Gespräch verloren und wollte ihn nur holen.“ Ganz angespannt sagte sie: „Komm nie wieder in unseren Garten, verstanden!“ Aber während sie das sagte, fiel mir ein kleines Fenster hinter Büschen auf. Es war sehr klein und man konnte es fast nicht erkenne. Zudem war etwas auf dem Fenster geschrieben. Undeutlich, aber erkennbar stand dort HELP! Sie erkannte das ich das kleine Fenster gesehen hatte und sagte: „Unser Enkel spielt oft im Keller und schreibt manchmal Sachen auf.“ Darauf in sagte ich misstrauisch: „Mhm.“ Danach verliess ich ihr Grundstück und erzählte meinem Mann was geschehen war. Er hatte Recht mit dem, was er sagte: „Du steigerst dich in was rein!“ Am nächsten Morgen fuhr ein Auto vor das Haus des älteren Paares. Eine junge Frau und ein kleiner Junge stiegen aus. Sie drückte m den Rucksack in die Hand und fuhr wieder fort. Der kleine Junge betrat das Haus. Diese Frau kam mit bekannt vor, aber ich wusste nicht genau wer sie war. Nach kurzer Zeit fiel es mit wieder ein, sie war an der alten Schule Lehrerin. Ich suchte ihre Nummer raus, weil es keinen Sinn machte, dass ihr Enkel erst jetzt zu ihnen ging. Sie sagten ja, dass ihr Enkel das beim Fenster schrieb, aber wie konnte es er gewesen sein, wenn er erst heute kam?!Ich rief sie an und erzählte, was Sache war. Sie war natürlich fassungslos und sagte: „ Siehst du meinen Sohn jetzt?“ „Ja er ist gerade draussen am Spielen.“, antwortete ich ihr. Sie wollte, dass ich ihr ihn kurz zeigte. Das tat ich natürlich und war schockiert, was sie mir danach sagte: „ Das sind nicht seine Grosseltern!“ Ich sagte ihr, dass ich die Polizei rufen werde. Das tat ich dann auch und wenige Minuten später hörte man schon die Sirenen. Sie trugen beide schon Handschellen als ich zu ihnen runter ging. Ich lief zu dem kleinen Jungen und fragte ihn, was im Keller war. Aber er wusste es nicht, weil er dort nicht hindurfte. Als ich den Polizisten sagte, sie sollen mal in den Keller gehen, taten sie das und kam mit zwei älteren Leuten raus. Das waren seine Grosseltern. Wie wich später herausstellte, lebten die Fake Grosseltern unter den Kosten des älteren Ehepaares und um unauffällig zu bleiben, haben sie den kleinen Jungen zu sich genommen. Aber jetzt waren sie hinter Gittern.