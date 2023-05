Klub der jungen Geschichten Fall Winkelstoss Silvan Vogel, Malters, 6. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Vorsichtig öffnete ich den Schrank. Auf dem Boden des Schrankes lag eine Taschenlampe. Wahrscheinlich war das ein alter Waffenschrank, der leer war. «Aber Hallo zuerst mal. Ich bin Tim und betreibe zusammen mit meinen Freunden ein Detektivbüro an unserer Schule. Gerade bin ich bei einer unseren Kunden, Herrn Winkelstoss, Er hat eine alte Jagdhütte in einem Wald nahe von unserem Ort. Übrigens wohnen wir in Trotzberg.» So wie es scheint, probieren Leute Herr Winkelstoss so schnell wie möglich von der Jagdhütte zu vertreiben. Jedenfalls bekam er schon Drohungen.

Da war ich nun vor einem leeren, offenen Waffenschrank. «Die Taschenlampe nehme ich mit», schoss es mir durch den Kopf. «Aber halt was ist, wenn der Waffenschrank vor einiger Zeit noch verschlossen war und darin Waffen gelagert wurde?» Da kam mir eine Idee, ich nahm meine Taschenlampe aus dem Hosensack und zündete auf das Schloss. Tatsächlich stimmte meine Vermutung, das Schloss war aufgebrochen! Ich zog mein Handy und schrieb Max und Florin: «Treffpunkt im Nest, ich habe neue Infos!» Ausserdem machte ich von allem noch kurz zwei, drei Fotos. Dann radelte ich los. Ich war der Erste im Nest. Das Nest war eine alte, grössere Besenkammer, die kein Mensch mehr brauchte. Vor zwei Jahren hatten wir die Schulleitung um Erlaubnis gefragt und bekamen das Okay. In dieser Zeit hatten wir unser Nest liebevoll eingerichtet. In einer Ecke hatten wir einen Tisch, in der anderen ein Regal und ein Kühlschrank hatten wir auch noch. Aber das war noch lange nicht alles. Als meine beiden Kollegen eintrudelten, war ich schon lange dort und habe es mir mit einer Dose Cola auf dem grossen Sitzsack gemütlich gemacht. Max fragte: «Was gibt es Neues im Fall Winkelstoss?» Ich antwortete: «Nun, heute war ich noch in der alten Jagdhütte und habe mir den grossen Keller angeschaut. Ich habe einen alten Waffenschrank, mit einem aufgebrochenen Schloss und einer brennenden Taschenlampe gefunden.» «Hast du die Taschenlampe gesichert?», meinte Florin. «Aber sicher», gab ich zur Antwort. Als nächstes nahmen wir die Fingerabdrücke und schlossen sie anschliessend in unseren Safe ein. «Wisst ihr was, vielleicht hat diese Jagdhütte etwas mit Waffenschmuggel zutun. Ich meine immerhin sind wir ein Grenzort zu den Niederlanden», erwähnte Florin. Sofort kam mir der schwarze VW Polo in den Sinn, der sich ab und an in der Nähe der Hütte befand. «Vielleicht sollten wir nochmals zu der Jagdhütte fahren. Drei Augenpaare sehen immerhin mehr als eines.» Warf ich ein. Wir entschieden uns hinzugehen. Für den Notfall nahm ich noch unseren Notfallknopf mit. Man muss einmal draufdrücken und sofort sendet er ein Signal an Inspektor Douglas, der dann sieht, wo wir uns befinden. Dann fuhren wir los. Bei der alten Hütte angekommen, die nur ein Stockwerk und ein Keller hatte, fiel mir sofort auf, dass sich davor der VW Polo und ein anderes Auto befanden. wir versteckten unsere Fahrräder in einem Busch. Dann gab ich Florin und Max die Kommandos: «Florin du nimmst alles mit deinem Handy auf. Max du machst Fotos und ich habe den Notfallknopf bei mir!» Vorsichtig gingen wir in das Haus. Aus dem Keller waren laute Rufe zu hören: « James gib die 5000£ und wir sind quitt! «Pah, das denkst auch nur du. Ich habe nur sechs Pistolen anstatt zehn!», antwortete eine zweite Stimme. Ich flüsterte Max und Florin zu: « Ich betätige den Notfallknopf!» Dann schlichen wir aus der Hütte raus. Wenig später war auch schon Inspektor Douglas mit seinen Leuten da und nahmen die Waffenschmuggler fest. Wir kamen in die Zeitung und kassierten unsere Belohnung. Dann informierten wir Herrn Winkelstoss und wir mussten an das ganze Gerichtsverfahren. Aber am Ende war dann doch alles gut!