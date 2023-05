Klub der jungen Geschichten Falsche Sicherheit Ramona Kaufmann, Neuheim, 2. Oberstufe

Falsche Sicherheit

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

12 Stunden zuvor

Die Schule, ein Ort der Verzweiflung und der Langeweile. Ich sitze gelangweilt und angespannt im Klassenzimmer. Das Geschwätz der Lehrerin ist nur ein Rauschen in meinem Ohr. Meine Hände sind schweissnass und meine Beine zittern. Hinter mir nehme ich Lucas stark atmend wahr. Doch auch dieses Geräusch ist nur ein Rauschen. In meinen Gedanken ist nur noch Platz für eine Frage: «Sollen wir das echt durchziehen?» Diese Frage stelle ich mir, seit ich heute Morgen die Schule betreten habe. Doch einen Rückzieher würde Lucas mir nie verzeihen. Ausserdem ist unser Plan bombensicher. Seit Wochen planen wir und seit Wochen sind wir uns sicher, dass wir es durchziehen wollen. Und heute ist es soweit. Ich riskiere einen kurzen Schulterblick zu Lucas. Er erwidert meinen Blick und darin sehe ich starke Entschlossenheit.

Ich zähle die Sekunden bis der Unterricht endet. Endlich. Die letzten fünf Sekunden… und die Stunde ist um. Die Glocke läutet, alle rennen zur Tür und nach draussen. Ich erreiche das Haupttor der Schule, dicht gefolgt von Lucas. Wir rennen los. Durch die Innenstadt. Immer weiter in Richtung Süden. Ich erreiche eine Seitengasse und verschwinde darin. Ich entdecke die Haustür eines alten Hauses. Ich renne rein, in das erste Zimmer und bleibe stehen. Auf dem Boden entdecke ich ein gewohntes Bild. Eine kaputte Matratze, eine löchrige Decke und eine Kommode, die mehr leer als voll ist. Hier und da sind noch einzelne Sachen verstreut. Hier wohnt Lucas. Auch Lucas kommt schwer keuchend in sein Haus. Ich bitte ihn seine Sachen, die er besitzt, in den Rucksack zu packen, den ich mitgebracht habe.

Lucas Vater ist bei der Arbeit, seine Mutter ist vor sechs Jahren gestorben. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater ist miserabel. Ich beobachte Lucas, wie er seine Sachen zusammenpackt und in den Rucksack schmeisst. Dann nickt er mir zu. Er ist bereit.

Anbruch der Nacht. Wir rennen aus der Stadt, in die nächste. Langsam erblicken wir den Wald, der sich am Ende der dritten Stadt zu erkennen gibt. Es ist Nacht, man sieht und hört keine Menschenseele. Wir erreichen den Wald und somit auch die Waldhütte, die wir nach gründlicher Recherche ausfindig gemacht haben. Die Hütte knarrt, als wir sie betreten. Sie ist klein, aber hat alles, was man braucht. Vor zwei Monaten hat mich Lucas angesprochen und mich gebeten ihm bei seiner Flucht von seinem bisherigen Leben zu helfen. Ich habe zugesagt. Wir haben geplant, gelacht und eine Freundschaft gebildet. Jetzt fällt es mir umso schwerer Abschied zu nehmen und ihn hier zurückzulassen mit seinen wenigen Sachen. Doch mein Leben geht weiter. So wie seines. Nur getrennt voneinander

Eine Träne kullert mir über die Wange, als ich in den Bus einsteige. Unser Plan ist aufgegangen, denke ich, als ich zwei Gestalten mit Pistole wahrnehme, die auf die Waldhütte zurennen. «Lucas!», denke ich und renne den Gestalten hinterher. Sie stürmen in die Waldhütte und schiessen wild um sich. Ich höre Schreie. Schreie von Lucas. Ich bin wie in Trance. Dann packt mich allerdings die Realität und ich kann kaum glauben, was gerade passiert. Ich bin nicht sicher, wie es mir gelingt die Polizei zu alarmieren. Doch ich tue es.

Zwei Wochen später

Lucas ist tot. Er hat die Schüsse nicht überlebt. Ich bin am Boden zerstört und leide an Depressionen. Diese Männer haben meinen Freund umgebracht. Und ich? Ich habe zugehört. Die Polizei weiss nicht, wer die Männer sind, noch was sie wollten. Ich lerne daraus: Egal, wie sicher du dir bist, dass alles gutgehen wird: Sei nie zu sicher.