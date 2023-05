Klub der jungen Geschichten Falscher Weg Franziska Jenni, Escholzmatt, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher, als ich (Luisa) und Noah uns auf den Weg machten für die viertägige Tour überraschte uns Plötzlich ein Unglück.

1 Tage vorher: «Noah hast du alles? » fragte ich. «Ja» antwortete Noah «Pack deine Sachen schonmahl ins Auto und hilf mir schnell suchen ich habe kein Platz mehr für das Kletterseil hast du noch Platz? » So packte ich das Kletterseil ein und half Noah noch danach assen wir das Abendessen. Am nächsten Morgen fuhren wir um 8:00 los. Als wir den Parkplatz ankamen und unsere Sachen auspackten gingen wir gleich los. Nach einer Stunde machten wir eine kurze Pause und schauten uns noch mahl die Route an. Da hörte ich ein konisches Geräusch und fragte Noah « Hörst du das auch» «Komm wird nichts Schlimmes sein wir müssen in der Zeit bleiben. » antwortete Noah. «Noah renn in die Höhle es kommen Steine vom Berg. » Ich rannte hinter Noah her und plötzlich sah ich nichts mehr. Die Steine waren sehr schnell und ich sah nur noch das Noah in die Höhle rannte. Ich war kurz vor dem Höhleneingang da traf mich ein Stein leicht am Kopf und dann voll an die Schulter. Noah nahm mich als er es merkte sofort in die Höhle rein. Als ich wieder aufwachte sah ich als erstes Noah. «Was ist passiert? » fragte ich leise. «Du wurdest von einem Stein an deiner Schulter und am Kopf getroffen» antwortete er. Ich sass langsam auf und merkte das der Eingang zu geschüttet worden ist. Ich schaute Noah an und sagte «Noah der Eingang ist zu. » Noah sagte «Ja ich weiss aber ein bisschen weiter hinten hat es ein Gang nach oben. Sobald du dich erholt hast, können wir es Probieren rauszukommen. » Ich versuchte noch bevor wir weiter gingen ein SOS ruf zu senden aber mein Handy war Kaput und Noah hat sein Handy zuhause gelassen. Später gingen wir ein paar Meter Noah half mir sehr gut. Meine Schulter schmerzte sehr und ich war sehr müde. Als wir weiter nach oben laufen fiel Noah 2 Meter nach unten. «Noah Noah bist du in Ordnung? » «Ja alles gut» sagte Noah «aber mein Bein ist eingeklemmt und ich bringe es nicht los» «Warte ich komme herunter» Ich mache das Kletterseil noch an und ging zu Noah. Der Stein war sehr schwer und Noahs Bein sah nicht gut aus. Ich verband sein Bein und dann Probierten wir nach oben zu kommen. Zum Glück dauerte es nicht mehr lange bis der Ausgang der Höhle kam draussen machten wir eine Pause und suchten den nächstmöglichen Wanderweg. Wir trafen Wanderer und die konnten der Bergrettung Anrufern. Als wir im Spital waren und Noahs Bein frisch verbunden war und meine Schulter wieder geflickt war kam unsere Familie und nahm uns nach Hause. Sie waren alle froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nach einem Monat war alles wieder gut und wir lebten glücklich.