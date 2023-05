Klub der jungen Geschichten Familie Rosenkohl Linda Schwarzentruber, Wolhusen, 2.Sek

(chm)

Familie Rosenkohl Linda Schwarzentruber

yy warf Tochter Louisa ihrer Mutter Jasmin ins Gesicht. Doch ganz von Vorn. Die Familie Rosenkohl, darunter Tobias Rosenkohl Jasmins Ehemann, und Sohn der beiden Sam Rosenkohl. Die reiche Familie wohnt in einem Stadtviertel in New York. Der Vater der Familie (Tobias), arbeitet als Geschäftsführer in einem Büro namens LUXUSPUR. Dem Vater ist Luxus sehr wichtig. Doch die Mutter Jasmin ist eine anständige, liebevolle Frau, die nach Canada in die Ferien möchte. Louisa und Sam sind verwöhnte Kinder mit der Einstellung: Niemals in einen Wald in Canada in die Ferien, wenn wir uns eine Villa in den USA als Ferien Wohnung leisten können. Diese Einstellung haben sie sicherlich von Tobias geerbt. Niemals würde Tobias wollen, dass die Familie Rosenkohl in einem Kanadischen Wald Ferien macht. Also Ferien wären das für den Familienvater eher nicht.

Eines Tages erfuhr Tobias, dass er an einem unheilbaren Tumor erkrankte.

Dieser Schlag riss der Familie den Boden unter den Füssen weg. Doch 1 Wunsch hatte Tobias noch, Tobias wusste von Jasmins Traum, und beschloss in einen Kanadischen Wald zu fliegen. Also packte die Familie ihre Sachen, und flog mit einem privaten Flugzeug nach Canada. In Canada buchten sie eine kleine Ferienwohnung mitten im Wald.

Jasmin war überglücklich, Tobias merkte nach einiger Zeit, dass er eigentlich gar nicht so viel Geld und Luxus brauchte, wie er dachte. Die Kinder waren aber ein wenig kritisch, was das anbelangte.

Für sie war Luxus viel Geld zu haben, eine Villa zu besitzen und einfach anders wie die andern, also reich, zu sein. Jasmin aber störte das keine Sekunde, sie genoss es richtig. Einmal nicht umgeben von der Stadt und von den nervigen Nachbarn. Die Familie Rosenkohl unternahm sogar Ausflüge mitten durch den Wald. Bis sie einmal eine Kuh mitten vor ihrer Haustür hatten. Die Kinder gerieten in Panik, Louisa konnte ihren Augen nicht trauen, was sie sah. Jasmin eilte nach Draussen und fragte Louisa was los sei. Doch Jasmin sah schnell um was es sich handelte. Die Kuh blieb mit dem Fuss in der Veranda stecken, und konnte sich nicht selbst befreien. yy Meinte Louisa. Jasmin handelt schnell und löste das Holz rund ums Bein der Kuh. Schon nach wenigen Augenblicken war die Kuh befreit. Die Kuh lief zügig zurück zu ihrer Herde, und somit war das Problem gelöst. Nach 1 Woche Ferien im Wald, flog die Familie zurück nach New York. Von diesem Zeitpunkt an verschlechterte sich Tobias Gesundheitszustand schlagartig. Er musste nun ins Spital die Familie machte sich grosse Sorgen. Zwei Wochen danach wurde er von seinem Schicksal erlöst.