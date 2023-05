Klub der jungen Geschichten Familiengeheimnisse Albana Balaj, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich mir einen Blick in den Schrank erlaubte, stellte sich heraus, dass es kein normaler Schrank war, sondern ein Raum, welcher hineingebaut wurde, und dort war eine Frau mit verstrubelten braunen Haaren, die am Boden lag, sie sah schwach aus und brauchte dringend ärztliche Versorgung. Sie hatte überall blaue Flecken am Hals, an den Beinen, auf den Armen und eine grosse offene Wunde…

„Hilf mir“, flüsterte sie ganz leise. Ich nahm die Decke, die sie um sich gewickelt hatte und band ihre Wunde so schnell wie möglich zu, danach hob ich sie auf und brachte sie ohne zu zögern und zu überlegen, was mit ihr geschehen sein könnte, zurück ins Erdgeschoss zum Auto. Mir ging in dem Moment viel durch den Kopf, ich konnte mir nicht erklären, was mit ihr geschah. Ihr ging es nicht gut, sie verlor viel zu viel Blut.

Als ich in der Notaufnahme angekommen war, wurde sie sofort mit offenen Armen aufgenommen und behandelt. Ich durfte nicht mit, doch ich habe aufgeregt im leeren Wartezimmer gewartet da um 2 Uhr nachts nicht viel los ist. Plötzlich sah ich aus der kleinen Tür Spalte meinen Vater hineinlaufen. Er sollte doch eigentlich im Ausland sein da er auf Geschäftsreise sein sollte. Er sah mich nicht und lief zum Tresen und fragte nach Elizabeth Smith – noch nie gehört. Ich folgte ihm leise nach, er ging ins Zimmer der Frau, die ich hierhin gebrachte habe.

„Bitte nicht, lasst mich mit ihm mitgehen. BITTE!“ Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Was hat mein Vater mit dem Ganzen zu tun. Ich ging raus in mein Auto und fuhr los. Ich wollte einfach nach Hause gehen. Als ich nach Hause kam sah ich meine Mutter mein Bruder auf dem Sofa sitzen. Ich ging, ohne etwas zu sagen in mein Zimmer. Ich konnte mir jetzt vorstellen, wieso ich nie in den Keller durfte oder wieso niemand in den Keller durfte.

Einen Abend bin ich ins Wohnzimmer gegangen, um mir ein Sandwich zu machen. Dann sah ich Mom und meinen Bruder Chris vor dem Fernseher. Sie sahen geschockt und gleichzeitig verwirrt aus. Dad war im Fernsehen. Meine Mutter brach zusammen.

„So eben wurde der Entführer von Elizabeth Smith festgenommen, nach ganzen 12 Jahren kehrt sie wieder zu ihrer Familie zurück“, und ich erstarrte. Die Frau war ganze 12 Jahre bei uns im Keller gefangen, ohne dass wir etwas ahnten.

In dieser Nacht konnte ich nicht einschlafen mit dem Gedanken, dass all diese schrecklichen Taten während ich zu Hause anwesend war, passiert sind. Ich konnte es nicht lassen, ich musste in den Keller gehen. Ich ging so langsam wie möglich die Treppen hinunter, die Tür schien noch offen zu sein, ich ging rein, doch dieser Raum schien wie ein Vorraum. Dieser Raum war ganz leer, es gab nur den einen Schlüssel, der an der Wand hing. Ich nahm den Schlüssel, der schon leicht verrostet war und wagte die zweite Tür mit dem Schlüssel zu öffnen.

Es war ein Raum mit Zementwände, einem Bett, einer Toilette mit Waschbecken, ein Tisch ohne Stifte oder Papier und ein Paar verfilzte Hausschuhe vor dem Bett der Frau. Ich schlich weiter und ging zu der nächsten Ecke. Dort ahnte ich nicht was auf mich zu kam. Bilder von verschiedenen Menschen die schon mit einem roten dicken Filzstift durchstrichen worden sind. Doch wieso hing ich dort drauf? Aus dem nichts gingen beide Türen hinter mir zu und ein Brief auf dem Boden.

Ach, Junge dies hättest du nicht wagen sollen, doch das hast du wohl gewagt. Sag Hallo zu deiner neuen Unterkunft ich hoffe dir gefällt. Ich habe doch immer gesagt geht nicht in den Keller.

– Dad

Also, liebes Tagebuch dies ist mein erster Eintrag, ich bin schon seit einer Woche hier unten gefangen. Was mit Chris und Mom passiert war, weiss ich nicht, doch eins weiss ich, ich hätte lieber auf Dad hören sollen.