Klub der jungen Geschichten Fantasie Maël Wurzel, Beromünster, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf ganz besondere Weisse viel mehr zurück.

Die Obdachlose rief mir nach und sagte: «Warten sie, warten sie», also lief ich ganz entspannt zurück und fragte, was los sei. Zuerst zögerte sie, doch dann sagte sie, dass sie ein Experiment machen und schauten ob man den Obdachlosen helfen würde. Sie nahm einen grossen Koffer unter der Decke hervor und öffnete ihn, sie übergab den Koffer mir und ich konnte meinen Augen nicht trauen, im Koffer lag 1 Million Bargeld. Ich blieb noch eine Weile stehen und überlag, was ich alles damit kaufen könnte: eine Villa, Lamborghini oder doch das Geld zur Seite legen? Als ich mich bedankte und ich mich verabschiedete, lief ich schnell nach Hause. Mitten im Weg kam mir ein sehr mulmiges Gefühl auf, als würde mich jemand beobachten. Ich drehte mich um und tatsächlich stand hinter mir ein Mannc, der schwarz gekleidet war und einen Schlagstock in der Hand hatte. Mein Herz blieb stehen, ich rannte so schnell wie ich nur konnte. Der Mann natürlich auch, denn er wollte ja den Koffer mit dem Geld. Ausser Atem kam ich an meinem Haus an und nahm den Schlüssel aus meiner Tasche und öffnete die Tür. Als ich aus dem Fenster sah war alles still. Tot still. Die Koffer versteckte ich unter meinem Bett. Ich überlag mir, wie ich das Geld so schnell wie nur möglich ausgeben könnte eine Idee kam mir in den Sinn um das Geld auszugeben also buchte ich mir einen Flug nach Hawaii. So schnell wie ich nur konnte, packte ich mir meine Koffer zusammen und ging zum Flughafen, wo ich dann auch alles eingecheckt habe. Angekommen in Hawaii hatte ich bereits Asma Probleme, weil es ca. 50 grad war, es war so schlimm das ich ins Krankenhaus musste…puhh es war nur ein Traum. Schweiss gebadet stand ich auf und ging zum Kühlschrank. Als ich aus dem Fenster sah lag eine Obdachlose Frau vor einer Garagentüre, ich ging raus und warf ich zwei Franken ihn ihren Hut.