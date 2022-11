Unihockey – Herren NLB Favorit Ad Astra Obwalden siegt gegen UHC Grünenmatt Sieg für den Tabellenführer: Ad Astra Obwalden lässt am Sonntag zuhause beim 7:5 gegen UHC Grünenmatt (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Grünenmatt: Jeremy Schuler brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. In der 16. Minute baute Jon. Ruch den Vorsprung für UHC Grünenmatt auf zwei Tore aus (2:0). In der 25. Minute gelang Ad Astra Obwalden (Isak Stöckel) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Fabio Gygli UHC Grünenmatt mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von B. von Wyl (29.) Reduzierte sich der Rückstand für Ad Astra Obwalden auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Ad Astra Obwalden traf Isak Stöckel in der 31. Minute.

Das Tor von Jakob Arvidsson in der 45. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Ad Astra Obwalden. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Ad Astra Obwalden stellte Dario Eberhardt in Minute 51 her. Dank dem Treffer von Fabio Gygli (57.) reduzierte sich der Rückstand für UHC Grünenmatt auf ein Tor (4:5).

In der 59. Minute traf Florian Spühler für UHC Grünenmatt zum 5:5-Ausgleich. In der 60. Minute schoss Valentin Egli Ad Astra Obwalden in Führung. Es war der Siegtreffer.

Jakob Arvidsson mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Jakob Arvidsson mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Isak Stöckel mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Grünenmatt: Das Spiel wird Fabio Gygli mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Fabio Gygli zum besten Spieler von UHC Grünenmatt gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Jakob Arvidsson zuteil.

Unverändert liegt Ad Astra Obwalden auf Rang 1. Das Team hat 25 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UHC Lok Reinach (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (17.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

UHC Grünenmatt liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat 13 Punkte. UHC Grünenmatt spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Floorball Fribourg (Platz 7). Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (20.00 Uhr, Forum Sumiswald AG Sumiswald).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.