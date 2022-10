Unihockey – Herren 1. Liga Favorit Olten Zofingen siegt gegen Zuger Highlands Olten Zofingen holt gegen Zuger Highlands auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Olten Zofingen: Marvin Richner brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Timon Schilling Olten Zofingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Zuger Highlands zum 1:2 kam in der 19. Minute. Verantwortlich dafür war Daniel Uhr.

Nach nur sieben Minuten glich wiederum Daniel Uhr das Spiel für Zuger Highlands aus. Dominik Rhiner erzielte in der 29. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Olten Zofingen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 32, als Reto Flütsch für Zuger Highlands erfolgreich war. Timon Merian sorgte in der 43. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Olten Zofingen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Timon Merian mit der beste Skorer

Skorer für Olten Zofingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Timon Merian mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Daniel Uhr mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Michael Schuler mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Unverändert liegt Olten Zofingen auf Rang 2. Das Team hat 23 Punkte. Für Olten Zofingen geht es zuhause gegen SV Waldenburg Eagles (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (30. Oktober) statt (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Unverändert liegt Zuger Highlands auf Rang 11. Das Team hat sieben Punkte. Zuger Highlands trifft im nächsten Spiel auswärts auf Team Aarau (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (19.00 Uhr, Suhrenmatte Buchs AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.