Unihockey – Herren NLB Favoritensieg bei Ad Astra Obwalden gegen UHT Eggiwil Ad Astra Obwalden holt gegen UHT Eggiwil auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 8:1.

(chm)

Isak Stöckel eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Ad Astra Obwalden das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 13. Minute brachte Jens Odermatt Ad Astra Obwalden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Gin. Durrer weiter auf 3:0.

Ad Astra Obwalden erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Jakob Arvidsson weiter auf 4:0. Jonas Wittwer (34. Minute) liess UHT Eggiwil auf 1:4 herankommen. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Fredrik Edholm weiter auf 5:1.

Ad Astra Obwalden erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Ronny Barmettler weiter auf 6:1. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch B. von Wyl weiter auf 7:1. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jakob Arvidsson in der 60. Minute, als er für Ad Astra Obwalden zum 8:1 traf.

Fredrik Edholm mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Fredrik Edholm mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Isak Stöckel mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Jakob Arvidsson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Daniel Gerber zum besten Spieler von UHT Eggiwil gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Mario Britschgi zuteil.

Unverändert liegt Ad Astra Obwalden auf Rang 2. Das Team hat 43 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: RD March-Höfe Altendorf (Rang 10). Das Spiel findet am 21. Januar statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

UHT Eggiwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat 26 Punkte. Auf UHT Eggiwil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team Floorball Fribourg, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.