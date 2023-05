Klub der jungen Geschichten Ferien am Meer Carina Haas, Doppleschwand, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Von Anfang. Es war Sommer, ganz genau der 11. Juli. Eigentlich wollte ich mit meiner Freundin Janna nach Italien ans Meer, aber wegen der Geschäftsreise meiner Eltern ging alles nicht auf.

In dem wir 3 Tage gehen wollten ging es nicht. Meine Eltern wollten 5 Tage weg. 3 Tage allein zu Hause war damals noch zu viel. Zu meiner Freundin. Janna ist 12 und hat blonde lange Haare. Deshalb haaten meine Eltern entschieden da ich meine Ferien bei meiner Cousine Hanna die gerade 20 geworden war. Sie hat eine Ranch mit grauweissen Andalusier. Andalusier sind ihre Lieblingspferden.

Es ging los. Zuerst fuhren mich meine Eltern zum Flughafen. Danach ging ich alleine weiter. Ein paar Sekunden später war ich im Flieger, der gleich danach losdüste nach Spanien. 2 Stunden später war ich da. Meine Cousine wartete schon da mit 2 Andalusier, Sally und Grey. Wir begrüssten uns und ritten los. Sally vertraute mir von Anfang an, es war magisch. Wir bezogen mein Zimmer das ein schön grosses, pink angezogenes Bett hatte. Am Abend ritten wir zum Strand und galoppierten, ich wieder auf Sally. Es war so als würde ich sie verstehen und sie mich. Zurück auf der Ranch zäumten wir die Pferde ab. Ein Lagerfeuer und Stockbrot wartete schon auf uns. Hannas Mutter hatte alles vorbereitet. Um ca. 21:00 ging ich ins Bett. Am nächsten Morgen assen wir Croissons die so knusprig schmeckten. Danach verriet mir Hanna das sie Gestern am späten Abend eine Nachricht von meiner Mutter erhielt. Sie schrieb: «Hi Hanna wir erfuhren erst kurz vorher das die Geschäftsreise abgesagt wird. Weil unser Chef krank ist, wir werden mit dem Aut kommen. Wir bleiben dann auch noch 2 Tage.» «Cool», sagte ich. Ich freute mich einfach so das ich noch länger bei Sally und Hanna sein konnte und natürlich das meine Eltern da waren. Hanna sagte: «Jetzt machen wir wohl den nächsten Ritt. Wir gingen schwimmen im Meer, galoppieren am Strand und einfach geniessen. Zurück bei der Ranch. Ich begrüsste meine Eltern. Wir zäumten die Pferde ab. Und genossen noch ein paar schöne Tage.