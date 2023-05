Klub der jungen Geschichten Ferien ohne Eltern Emilia Stadelmann, Kriens, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Jetzt hocken wir zu fünft angebunden an eine der grosszügig verzierten Marmorsäulen. Wir befinden uns in einem langgezogenen Saal. Unter uns ist ein roter Teppich der zu einem goldenen Thron führt.

Noch sind die Kerle die uns hier eingesperrt haben nicht aufgetaucht. Zum Glück.

«Psst», unterbricht mich Anina aus meinen Gedanken, «Ich habe eine Nagelfeile dabei!». Sie reichte mir das kleine Ding und ich versuchte meine Fesseln zu durchtrennen. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte ich den ersten Strick durch und versuchte mich am Zweiten.

Da hörte ich schwere Schritte, die viel zu schnell näherkamen. Sie werden immer lauter, während ich so schnell wie möglich am Strick säbelte. Ich hantierte am Strick also ob mein Leben davon abhinge und das tut es wahrscheinlich auch. Geschafft!

Ich und Anina standen auf. Die Schritte kamen immer näher, sie wurden lauter und bedrohlicher. Anina schaute mich an und ihr Blick sprach Bände. Ich wandte mich an die anderen: «Wir kommen wieder und befreien euch.» Sie nickten.

Als wir zwei aus dem Raum flüchteten, überlegte ich, wie wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, ist das wir uns an einem paradiesischen Strand gesonnt haben. Plötzlich kamen von allen Seiten Männer mit merkwürdigen Kopfbedeckungen und bevor ich überhaupt verstand, was mit uns passierte, wurde alles um mich herum schwarz.

Später bin ich dann an der Marmorsäule gefesselt aufgewacht und habe darüber nachgedacht, dass diese Ferien ziemlich in die Hose gegangen sind. Was sollte ich nur Mom und Dad sagen? Ich hatte ihnen versprochen, dass die ersten Ferien ohne sie, nur mit ein paar Freunden, absolut gefahrenfrei verlaufen werden. Wie man nun sah, ist mir das bei weitem nicht gelungen.

Draussen angelangt, suchte ich in meiner Hosentasche nach meinem Mobiltelefon. Zum Glück hatten die Typen es mir nicht abgenommen! Ich rief Onkel Oskar an. Er wohnte bloss 15 Minuten zu Fuss von unserem Appartement. Keine Ahnung wo wir sind, aber er wird den riesigen Tempel, vor dem wir stehen, schon sehen.

Keine fünf Minuten später kam Oskar. Den Guten muss es mindestens vier mal geblitzt haben. “Anina, Nico, einsteigen!” meinte er. “Oskar!!”, protestierte ich, “du hast die anderen vergessen”

Ich schilderte ihm also von der Entführung und der halbherzigen Flucht. “Wie sollen wir unsere Freunde nun da raus holen?”, fragte Anina beinahe verzweifelt. Ich zerbrach mir den Kopf über Befreiungsoptionen, als ein ohrenbetäubender Lärm sein Bestes tat, meine Ohren zu zertrümmern. “Keine Ahnung was die hier drin tun”, sagte Anina, “aber wir sollten nach unseren Freunden sehen”

Drinnen angelangt stockte mir der Atem: In der Halle haben die Durchgeknallten einen Scheiterhaufen gebastelt und führen gerade einen verrenkenden Tanz auf.

Ich fand unser Kollegium zusammengebunden neben dem Scheiterhaufen “Wollen die Ben Lisa und Mattias etwa opfern?!”, Anina hatte eine unnatürliche Gesichtsfarbe angenommen. Ich erstarrte bis aufs Mark. Die halb nackten Männer zündeten den Scheiterhaufen an und drängten meine Freunde zum Scheiterhaufen!

Ich musste handeln. Sofort.

Ich nahm den Schläger des riesigen Gongs neben mir in die Hand, holte so weit wie möglich aus und drosch auf den Gong ein. Die Typen glotzten mich verdutzt an und Anina handelte blitzschnell: Sie hechtete zu unseren Freunden und durchtrennte Ihre Fesseln. Keine zwei Sekunden später begann eine wilde Verfolgungsjagd. Wir rannten um unser Leben und entkamen um Haaresbreite.

Das ist gerade nochmal gut gegangen, ich mache nie wieder Ferien ohne meine Eltern.