Klub der jungen Geschichten Fight der Dimensionen Noa Gnos, Erstfeld, 6. Primar

(chm)

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher!“, schrie der hochgewachsene, schlaksige, Junge Ron gerade in sein uraltes Gaming Headset. Er und sein Videospielteam hatte gerade die X-te Runde figt of dimensions fertig gespielt. Ron lümmelte sich im muffigen Gamingzimmer seines Vaters und boxte gerade auf die ausgediente Tastatur des summenden PCs da schrie sein Kumpel Fredy: „Ron, hör auf immer auszurasten!“ Der grünhaarige Ron murmelte eine kleinlaute Entschuldigung. Sein mittelmässiges Team spielte noch an die Zehn Runden fight of Dimension. Es öffnete sich gerade in dem Moment die knarzende Zimmertüre als Ron die elfte Runde startete. Es war sein Vater, der genauso bleich wie Ron war, und früher als erwartet von der Arbeit als Informatiker zurückgekommen ist. „Ron!“, rief er „ich habe dir verboten hier zu spielen!“ Ron widersprach kleinlaut: „aber du bist ja nie hier, nur noch eine Runde.“ „Eine allerletzte.“ willigte er ein. Als er die knarrende Türe wieder schloss, warf Ron einen Triumphierenden Blick auf den flimmernden Monitor. Was er darauf sah war nicht mehr die pixelige Landschaft von fight of Dimension in der man sich nur von schuppigen Babydrachen verteidigen musste. Nein, dort war eine viel gefährlichere Sumpflandschaft mit einer winzigen Hütte. Einige Augenblicke später spürte Ron ein heftiges Ziehen im Bauch er wurde Richtung Monitor gezogen und das Zimmer in dem er so lange Zeit immer gespielt hatte verschwand einfach vor seinen grasgrünen Augen. Er spürte sofort, dass er nicht mehr Zuhause war. Ron stieg ein Geruch in die Nase der ihn entfernt an verbrannte Grillschnecken erinnerte und er lies seinen Blick über den seltsamen Sumpf schweifen. Von da an wusste er, dass er nicht einfach so wieder in seine eigene Welt kommen würde.

Im vergammelnden Unterholz knackste ein dürrer Zweig. Rons Blick wanderte durch den düsteren nebligen Sumpf und blieb bei einem warzigen Kobold hängen. „Wer bist du?“, kam es aus Rons Mund. „Ich bin Franziskus.“ „Freut mich“, erwiderte er blickte sich im Sumpf herum, und sah die uralte Hütte die er auch schon vorher gesehen hat. „Kannst du mir helfen aus dieser Welt herauszukommen?“, wollte Ron von ihm wissen. „Natürlich könnte ich das“, sagte Franziskus, „aber Ich brauche Hilfe meine Kobolde aus den Gefängnissen des Imperiums zu befreien“ Sie setzte sich in die Hütte die das Gemütliche Zuhause von Franziskus war. Franziskus erklärte Ron was das Imperium war (es war ein Zusammenschluss von Menschen die alle Kobolde Jagte). Sie schmiedeten einen Plan wie sie die gefangenen Freunde von Franziskus befreien konnten. Am Morgen als Ron sich beklagte wie schlecht er auf dem Boden geschlafen hatte brachen sie auf, immer Richtung Osten. Es war eine anstrengende Reise da sie sich nur wenige Umwege leisten konnten. Dann, etwa drei lange Tage später waren sie beim Hauptsitz des Imperiums angekommen. Das klotzartige Riesengebäude war endlich vor ihnen.

Sie kletterten mit Franziskus‘ Enterhaken die gut 100m hohe Betonmauer hoch durch ein unvergittertes Fenster. Sie waren jetzt im Herzen des Imperiums angekommen. Das Zweierteam musste sich durch viele Tödliche Fallen kämpfen, bis sie unten angekommen waren. Abertausende jammernde Kobolde waren in winzigen Zellen eingekerkert. Mit viel Mühe gelang es Franziskus dem Kerkermeister einen Schlüssel zu entwenden damit schlossen sie die Gittertüren auf und liessen alle durch einen gefundenen Gang in die Freiheit fliehen. Dann wandte Ron sich Franziskus zu und erklärte ihm: „wir hatten ein tolles Abenteuer zusammen aber ich möchte gerne zurück in meine Dimension.“„Ich werde dich sehr vermissen“, sprach der runzlige Franziskus zu Ron. Mit einem Handschlenker teleportierte er Ron ins Videospelzimmer seines Dads zurück. „Ich wusste gar nicht das Franziskus das kann“, murmelte Ron halblaut in die Dunkelheit.