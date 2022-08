Zuger Wahlen 2022 Flavia Röösli im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Flavia Röösli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Flavia Röösli stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich setze mich für eine Politik ein, welche lösungsorientiert und frei von Polemik ist. Damit möchte ich erreichen, dass endlich wieder Konsens in den uns beschäftigenden Themen gefunden werden kann. So spanne ich den Bogen zwischen Links und Rechts sowie Jung und Alt, da nur miteinander Lösungen für den Klimawandel oder unser angeschlagenes Gesundheitssystem gefunden werden können. Warum dies so wichtig ist? Weil die Zukunft von uns jungen Menschen davon abhängt und ich aus diesem Grund unsere Zukunft aktiv mitgestalten möchte.

___

