Unihockey – Damen NLB Floorball Uri bezwingt auswärts Chilis Rümlang-Regensdorf Floorball Uri gewinnt am Samstag auswärts gegen Chilis Rümlang-Regensdorf 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jasmin Gnos für Floorball Uri. In der 15. Minute traf sie zum 1:0. Chilis Rümlang-Regensdorf glich in der 28. Minute durch Julia Tschudin aus. In der 46. Minute war es an Adriana Wey, Floorball Uri 2:1 in Führung zu bringen.

In der 48. Minute baute Lena Meier den Vorsprung für Floorball Uri auf zwei Tore aus (3:1). Miia Saari baute in der 57. Minute die Führung für Floorball Uri weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Brigitte Büchi in der 59. Minute für Chilis Rümlang-Regensdorf auf 2:4.

Adriana Wey mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für Floorball Uri: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Adriana Wey mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Lena Meier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Floorball Uri von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Floorball Uri spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Visper Lions (Platz 9). Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Chilis Rümlang-Regensdorf rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Chilis Rümlang-Regensdorf geht es auswärts gegen UH Appenzell (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.