Unihockey – Damen NLB Floorball Uri setzt Siegesserie auch gegen Chilis Rümlang-Regensdorf fort Floorball Uri setzt seine Siegesserie auch gegen Chilis Rümlang-Regensdorf fort. Das 11:5 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Floorball Uri ging im ersten Drittel mit 3:2 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Floorball Uri die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 7:4 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Floorball Uri die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:5.

Adriana Wey mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel werden Adriana Wey mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Jasmin Gnos mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Miia Saari mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Svenja Schuler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Chantal Burch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Katerina Peterkovà mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Lena Meier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Patricia Bitterli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Das Spiel wird Laura Gaugere mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Julia Tschudin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Leandra Richner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Floorball Uri weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 24 Punkte. Als nächstes trifft Floorball Uri auswärts mit Visper Lions (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Chilis Rümlang-Regensdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat 20 Punkte. Chilis Rümlang-Regensdorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 17. Dezember statt (16.00 Uhr, Sporthalle Heuel Rümlang).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.