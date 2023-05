Klub der jungen Geschichten Flora im Wunderland Thea Halter, Lungern, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war Frühling. Ich wollte eigentlich nur meine Kiste runterbringen, wo meine alten Sachen drin waren. Übrigens, ich bin Flora. Meine Freunde sagen, dass ich ein wenig faul, lustig und nett bin. Ich habe meistens einen Blauen Pully und Jeans an, weil blau meine Lieblingsfarbe ist. Ich bin eben, wie ich bin, Ist meine Lebenseinstellung. Also ging ich runter in den Keller. Der Keller war kalt und leer. Da sah ich ein Licht scheinen im Schrank. Ich ging langsam hin plötzlich traf mich ein Lichtstrahl und zog mich in den Schrank hinein. Es drehte sich alles um mich. Es ging nicht lange bis meine Füsse auf dem Boden aufsetzten. Ich schaute mich um eine saftige Blumenwiese und eine Sonne sah ich. Die Sonne schien mir direkt ins Gesicht. Aber dann kam eine kleine Brise. Es war wunderschön. Ich schaute hin und her es war weit und breit keine Tür zu sehen. Da kam plötzlich ein Baum mir entgegen er war Braun und Grün wie eben ein Baum aussieht, aber er hatte ein Gesicht. Da rief er plötzlich: „Willkommen im Wunderland.“ Ich erschrak ein Baum der sprechen und laufen konnte das war ja mal krass. Ich fragte in: „wie heisst du?“ Er antwortete: „Keine Ahnung.“ Da fragte ich: „Du weisst nicht, wie du heisst.“ „Doch ich heisse Keine Ahnung“ antwortete er. „Aha“ sagte ich. Da kam plötzlich ein Elf. Er hatte einen rot grünen gestreiften Pullover und spitze schuhe an. Er sah nett aus. Der Elf rief: “Hallo Keine Ahnung“ „Wer ist das“ Fragte er. „Ich bin Flora“ „Und wer bist du?“ „Ich bin Kregi“ sagte der kleine Elf. „Aber eigentlich Knäckebrot aber alle anderen sagen mir Kregi ausser wen sie auf mich wütend sind, dann sagen sie mir Knäckebrot.“ Ich hörte plötzlich Mamas Stimme „Flora komm zum Essen“ rief sie. Ich war plötzlich wieder im Keller. Habe ich das nur geträumt? Oder war das echt? Ich überlegte lange. Da hörte ich wieder Mamas Stimme. Sie rief wieder: „Flora komm zum Essen.“ Ich checkte es erst jetzt, dass ich wieder zuhause bin. Ich ging hoch und ass, Mama schaute komisch zu mir sie fragte mich, was ich im Keller gemacht habe. Ich sagte nur: „Garnichts“ Und ass einfach weiter.