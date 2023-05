Klub der jungen Geschichten Flucht Luisa Killer, Zug, 1. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir sahen, wie die zwei Männer auf uns zukamen.,, Renn! ‘‘, rief ich laut. Wir rannten. Wir rannten so schnell, wie wir nur konnten und ich hatte das Gefühl, jederzeit einfach in Tränen ausbrechen zu wollen. Aber nein! Nein! Ich musste jetzt mal stark bleiben. Wir rannten quer durch die dunklen Gassen, bis wir das Gefühl hatten, nicht mehr verfolgt zu werden. Ich lehne mich gegen eine alte Steinmauer und setze mich auf den kalten Boden. ,, Wir müssen weiter. Wir sind hier nicht sicher‘‘ sagt Henry völlig ausser Atem, ,, Lilith komm, steh auf. Ich glaube, wo wir uns den Rest der Nacht verstecken können.‘‘ Ich lasse mir von Henry hoch helfen und schwanke kurz, weil ich so müde und erschöpft bin. Wir laufen die dunklen Gassen, die in der Nacht noch unheimlicher aussehen, als sie eh schon sind. Seit ich und Henry aus dem Kinderheim geflohen sind, wo wir wie Dreck behandelt wurden, dachten wir es würde alles nach Plan verlaufen und wir kämen gut in Venedig an. Henry hat dort Verwandtschaft, mit der er sich super verstand. Leider hatte er keinen Kontakt mehr mit ihnen, seit seine Eltern vor zwei Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen waren. Ich lernte ihn erst im Heim kennen, was seit ich denken kann, mein Zuhause ist. Als ich und Henry in dieser Nacht fliehen wollten, wurden wir am Bahnhof von zwei Männern überfallen. Gerade als wir überfallen wurden, filmte ich ein Erinnerungsvideo. Ich konnte die Gesichter der zwei Männer noch erwische, was jedoch ein Fehler war. Leider merkten sie es und wollten mir mein Handy wegnehmen, worauf alles ist was wir für die Flucht brauchten. Aber zum Glück konnten wir noch entkommen.

Gerade als ich und Henry um eine Ecke bogen, packten uns irgendwelche Hände und zogen uns nach hinten. Sie hielten uns etwas unter die Nase, was wir einatmeten und unser Bewusstsein verloren. Was dann geschah, wusste ich nicht…