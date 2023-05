Klub der jungen Geschichten Flugspass Valentin Zaugg, Andermatt, 3. Oberstufe

(chm)

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“

Das wurde mir in genau dem Moment klar, als ich die riesengrossen Augen von Tim sah, der kreischend neben mir im Cockpit sass und sich krampfhaft am Steuerknüppel einer F16 festhielt. Kreischen war auch meine Antwort, als ich merkte, wie sich die Maschine mit uns an Bord in Bewegung setzte. Seit 18 Monaten nutzten wir jede Minute, um mit dem neusten Spiel, das es gab, einer Art Flugsimulator, die F16 zu fliegen. Wir mögen alle Arten von Kampfjets, aber dieser Flieger war echt der Hammer. Ein tolles einsitziges Jagdflugzeug und es wird heute noch geflogen und zwar als Mehrzweckkampfflugzeug. Alles hatten wir uns zusammengespart. Jeder hatte einen echten Sitz von dem Flieger, in dem wir uns angurten konnten und so wie es zum Autofahren Lenkradattrappen gibt, hatten wir beide eine original nachgebildete Cockpitanlage, die sich mit dem Computer verbinden liess. Zwei Monate mussten wir üben, um es zu schaffen, mit der richtigen Beschleunigung überhaupt vom Boden abzuheben ohne gleich abzuschmieren. Das Landen war noch viel schwieriger! Doch inzwischen schaffen wir es sogar riskante Manöver zu fliegen. So zwischen Felsen hindurch oder senkrecht an einer Wand nach oben. Immer noch höre ich, wie Tim schreit und ihm dabei die Luft zum Reden weggeht. Wild fuchtelnd, zeigt er nach vorwärts. „Hochziehen, hochziehen, du musst sie hochziehen“, schrei ich ihn an. Und wirklich, kurz vor Rollbahn Ende steigt die Maschine auf in die Luft, so wie wir es sicher schon tausend Mal geübt hatten.

„Es funktioniert, es funktioniert“, schrei ich und merke, wie es mich in den Sitz drückt, Panik steigt in mir hoch, eine F16 über eine Spielkonsole zu fliegen oder tatsächlich in einer drin zu sitzen ist das Krasseste, was ich mir je hätte vorstellen können und ich fühle mich wie in einer anderen Welt. Über Funk höre ich die Stimme des Fluglotsen. Doch ich bin viel zu aufgeregt, um zuzuhören. Unter mir sehe ich, wie alles kleiner wird. „Wir fliegen, wir fliegen!!!“, höre ich Tim schreien „Wir haben es geschafft!“ «Was haben wir geschafft!“, ist meine Antwort. „Bist du irre! Wir wollten doch nur mal reinschauen und probesitzen, mehr hat uns der Pilot nicht erlaubt, niemand hat davon gesprochen das Ding zu starten!“ „Das gibt noch einen riesen Ärger“, wird es mir plötzlich klar. Aber alles ging so schnell. Kampfjets brauchen nur wenige Sekunden um zu starten. Ein Eurofighter zum Beispiel acht Sekunden und die F16 ……

Tim und ich haben es schon so oft geübt. Zuerst Alarm, rein in die Maschine, Cockpit zuziehen, Gurten, Funk an, ….. und schon gibt es Schub und du bist in der Luft! Da gibt es kein langsames über das Rollfeld tuckerndes Herumgeschleiche. Nein, zack bist du in der Luft, niemand kann dich anhalten. „Wir gehen am besten erstmal auf Autopilot“, höre ich ihn sagen und wie ein alter Hase drückt er die richtigen Knöpfe. Die Stimme im Funk hat sich inzwischen geändert, auch ist es nicht mehr Englisch, was mich extrem ärgert. Tim und ich kennen jeden Befehl, jedes Kommando und wir wissen auch, wie die Bestätigungscodes sind. Jetzt sprach einer deutsch mit uns, wie uncool. „Mein Name ist Major Müller“ … „Waaaas???, Müller???“ Ich kann es kaum glauben! Wir sitzen in einer F16, hergestellt in den USA, genauer noch in South Carolina und ausgerechnet in unserem Funk meldet sich ein Major Müller! In der U.S.Air Force, der israelischen Luftwaffe, Niederlande, Norwegen, Dänemark wird sie geflogen „Müller, ausgerechnet! Schlimmer geht’s nimmer“, denke ich und höre wieder die Stimme. „Bitte bewahrt Ruhe, es werden jeden Augenblick 2 Begleitjets neben euch auftauchen, befolgt meine Anweisungen und lasst den Autopiloten im Stand-by. Während ich mich immer noch über das Deutsch aufrege, beginnt Tim ganz aufgeregt sich mit den Anzeigen und Bedienelementen im Cockpit zu befassen. „Wie cool, alles ist wie bei uns im Spiel! Alles ist genau gleich!!! Wir fliegen das Ding! Wenn der Start schon so gut lief, wir könnten sicher auch noch was anderes machen, eine Schraube zum Beispiel oder eine scharfe Wende oder einen Steilflug nach oben oder…“ „Das heisst „Wing over“! Eine WING OVER fliegen,“ ist meine gereizte Antwort. Fängst du jetzt auch noch an alles anders zu sagen als sonst. Ich wusste, was er meinte. Wenn man verfolgt wird und den Gegner versuchen will abzuschütteln, geht man urplötzlich nach oben in einen Steilflug. Meistens reagiert der Verfolger zu langsam und fliegt unter dir durch. Wir haben solche Manöver schon mehr als genug gemacht, nur sassen wir dabei mit unseren Pilotenstühlen und Chips in unserem Gameraum und nicht live in einer F16. Mir wurde komisch im Bauch, als ich mir versuchte vorzustellen, wie es uns dabei in die Sitze drückt. Auch der Moment, wo die Maschine wie ein Ball in der Luft für einen Bruchteil einer Sekunde schwerelos am Himmel stehen zu bleiben scheint, um sich mit einer riskanten Kehrtwende hinter den Verfolger fallen zu lassen, löste Panik in mir aus. Ich war entschieden dagegen. Wieder war Major Müller im Funk zu hören. Im gleichen Moment tauchten zwei weitere F16 rechts und links von uns auf. Ich kam nicht mehr dazu Tim zu überzeugen, es sein zu lassen irgendwelche Figuren zu fliegen. Stattdessen hörte ich ihn nur noch schreien:“ Also gut, die müssen wir loswerden, dann eben ein „Wing over“ und zwar jetzt!“ Wie ich es schon beschrieben habe, es drückte mich so hart in den Sessel, das ich dachte, ich bekomme keine Luft mehr. Mir wurde übel bei dem Gedanken, was gleich passiert, wenn wir an dem Punkt ankommen, wo die Maschine in der Luft fast zu schweben scheint. Doch es war gar nicht schlimm! Es war sogar herrlich. Alles fühlte sich so leicht und schwerelos an. Der Himmel wurde immer mehr hell und als ich die Augen vor dem Licht schliessen musste, hörte ich wie aus ganz weiter Ferne: „Tobi? Hey Tobi! Alles ok?» Nichts war ok für mich, alles tat mir weh und als ich die Augen langsam wieder öffnete, sah ich über mir die Zimmerlampe eines Krankenhauses. Neben mir sass Tim, nicht in einem Pilotenstuhl, sondern in einem alten Besuchersessel mit komischer Farbe. Hinter ihm sah ich ein Segway oder besser das, was von dem Segway noch übrig war. „Bist operiert worden, hast gar nix mehr mitbekommen, hatte richtig Schiss, als du mit deinem Kopf gegen das Geländer geknallt bist.“ Nun fiel mir langsam alles wieder ein. Diese blöde Wette mit Heinz, wer von uns schneller fährt bis zur Schule, jedes Mittel war erlaubt. Der Gewinner von uns dreien durfte mit seinem Vater raus zum Militärstützpunkt fahren um sich mal in eine echte F16 zu setzen. Tim und ich entschieden uns mit dem Segway die Abkürzung durch den Wald über die Brücke zu nehmen. An den Frost und das Eis am Morgen auf der Brücke haben wir nicht mehr gedacht und so passierte es dann. Ich kam ins Rutschen und verlor die Kontrolle. Alles andere weiss ich nicht mehr. Die Tür ging auf und herein kam die Krankenschwester. «So, wie geht es denn so? Ich glaube, du hast nochmal richtig Glück gehabt, Ihr zwei wart euch wohl absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher wie es aussieht. Falls du etwas brauchst drück einfach die Klingel, ich komme dann sofort.»

„Die ist schwer in Ordnung“ Tim grinst mich an, „Ich kenne sie, der Name ist etwas gewöhnlich aber sonst ganz ok. Wie heisst sie den? Fragend schau ich ihn an.

Müller, sie heisst Frau Müller.