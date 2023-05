Klub der jungen Geschichten Fortuna Melina Schipf, Adligenswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mich weckte die Neugier und ich öffnete die schön verzierte Schranktür. Mir schlug eine klare Luft entgegen, dass machte mich noch neugieriger. Ich ging in den Schrank hinein und entdeckte eine völlig neue Welt. Diese Welt ist atemberaubend schön. Ich ging ein paar Schritte weiter. Auf einmal sprach eine hohe Stimme die irgendwie piepsig klang. Vor mir stand ein kleines süsses Eichhörnchen. Es sagte: „Ich brauche deine Hilfe, Fremder. Unser Land ist in Gefahr. Ein böser Fluch besetzt unsere Hauptstadt, die Fortuna heisst. Wir zusammen müssen das Medaillon finden. Du musst wissen, dass Orianus den Fluch auf unsere Stadt gelegt hat.“ Ich fragte mich, ob ich mit diesem sprechenden Eichhörnchen mitgehen sollte. Ich entschied mich, mitzugehen. Wir liefen los und das Eichhörnchen plapperte noch, dass das Medaillon in der Nähe der Fortuna-Flüsse wäre. Als wir bei den Fortuna-Flüssen ankamen, war bereits tiefe Nacht. Wie schliefen erstmal, weil wir sicher schon mindestens den halben Tag gewandert waren. Am nächsten Morgen wachte ich auf und ging eine Runde bei den Flüssen laufen, denn das Eichhörnchen Orelie schlief tief und fest. Doch plötzlich blitzte etwas goldenes aus dem Wasser heraus. Ich griff hinein und hatte das Medaillon in der Hand. Ich freute mich riesig. Orelie und ich machten uns auf den Weg nach Fortuna. Wir legten das Medaillon wieder an den dazugehörigen Platz und die Stadt Fortuna war befreit vom bösen Fluch. Ich wurde als Heldin gefeiert aber trotz Ruhm verabschiedete ich mich von allen – besonders von Orelie – und ging wieder zurück in meine Welt. Ich hütete das Geheimnis für immer und ewig. Ich schwor, nichts zu verraten, weil ich dieses wunderschöne Land mit der Hauptstadt Fortuna nie hätte entdecken dürfen.