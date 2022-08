Zuger Wahlen 2022 Franz Zoppi im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Franz Zoppi den Wählerinnen und Wählern.

Mit Freude leben und arbeiten in Risch-Rotkreuz ist für mich ein wesentlicher Teil der dynamischen Entwicklung unseres Dorfes, das diesen Charakter auch weiterhin behalten soll. Gerne trage ich auch die gesunde Finanzpolitik der vergangenen Jahre in die Zukunft mit und hoffe, sie bleibt uns wohlgesinnt. Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sollen nach wie vor mitinteressiert sein am Standort Rotkreuz, mit den weiteren Ortsteilen Holzhäusern, Buonas und Risch und von der attraktiven Gemeinde auch steuerliche Vorteile nutzen können. So ist es unter anderem auch möglich, interessante und vielfältige Ausbildungsplätze zu erhalten und zu fördern.

Fürs Leben im Alter ist die eingeleitete Entwicklung weiter zu verfolgen und wo nötig, zu optimieren.

