Klub der jungen Geschichten Freunde in der Vergangenheit Helen Portmann, Malters, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Leise aber auch etwas schüchtern ging ich auf den Schrank zu und öffnete die Schranktür. Ein grelles Licht schien mir entgegen, ich zuckte zusammen. Doch das Licht schien immer mehr, bis ich nichts mehr sah. Als ich die Augen wieder öffnen konnte, befand ich mich auf einer kleinen Lichtung. Rund um mich wuchs nur verrottetes Gras, und ein Vulkan sah ich riesengross vor mir. Ich wusste genau wo ich war, in der Vergangenheit! Das alles begriff ich nicht mehr. Doch plötzlich hörte ich einen Schrei. Der Schrei kam aus der Richtung des Vulkans. Ich beschloss dem Schrei zu folgen. Doch als ich ankam war dort nichts, ausser die brühende Lavasauce. Als ich den Kopf wieder hob, sah ich dort ein paar leuchtende Buchstaben in der Luft. Dort stand folgendes: «Dinos sterben nicht aus, löse das Rätsel: Wenn du es schaffst, kommst du zurück in deine Welt. Doch wenn du es nicht schaffst, bleibst du für immer hier. Gruss vom Oberhaupt Tuka.» «Was, ich soll etwa machen, dass die Dinos nicht aussterben. Also genauer gesagt ich soll den Meteorit aufhalten, der auf die Erde gestürzt ist !? Also, okay ich muss mir das einfach so vorstellen. Ich werde etwas bauen, das den Meteoriten aufhalten wird. Doch wie?», überlegte ich.

Als ich den Vulkan wieder hinunter stieg, hörte ich schon wieder diesen merkwürdigen Schrei. Ich dachte: «Diesmal entwischst du mir nicht.» und ich rannte so schnell ich konnte dem Schrei hinterher. Als ich ankam, befand ich mich auf der gleichen Lichtung, auf der ich gekommen war. Ich sah ein kleines Dinosaurierbaby. Es steckte in einem Loch fest. Ich ging vorsichtig an das Dinosaurierbaby ran und befreite es von der Netzfalle. Das Dinosaurierbaby rannte weg in Richtung Wald. Und ich stand nur da und wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Doch plötzlich fiel mir wieder die Nachricht von Oberhaupt Tuka ein. Doch das sollte mir jetzt lieber egal sein, denn aus der Ferne hörte ich laute Schritte, die genau auf mich zu kamen. Ein grosser Schatten tauchte vor mir auf. Ich zuckte zusammen, doch der Dinosaurier bemerkte mich gar nicht. «Schnell komm!», rief eine Stimme und zerrte mich am Arm ins Gebüsch. «He was soll das?», schrie ich. Da bemerkte ich, dass es das kleine Dinosaurierbaby war. Es sagte mit leiser Stimme: «Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Er nervt alle extra und macht den kleinen Dinosaurierbabys Angst. Halte dich bloss von ihm fern.» «Ja schon, aber ich habe da eine Aufgabe von einem sogenannten Oberhaupt Tuka bekommen. Ich soll es schaffen, dass die Dinos nicht aussterben.», entgegnete ich. «Ich helfe dir dabei», sagte das Dinosaurierbaby. «Du hast mir schliesslich auch geholfen.» Also machten wir uns auf den Weg, um noch andere Helfende zu suchen. Zuerst gingen sie zum Baum der Eule und klopften. Aus dem Loch erschien ein braun-weisser Eulenkopf. «Eule, du musst uns helfen. Ich soll es schaffen, dass die Dinos nicht aussterben.», erklärte ich ihr. «Ja, ja du musst einfach Bananenblätter über den Vulkan spannen, so dass es den Meteorit aufhält.», antwortete die Eule. «Danke», sagten wir. Als wir genug Bananenblätter gesammelt hatten, spannten wir sie über den Vulkan. Das Dinosaurierbaby sagte, wir sollen jetzt schlafen gehen. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, sahen wir den riesengrossen Meteoriten und zwar genau auf den Bananenblättern. «Juhu, wir haben es geschafft», jubelten wir. Doch ich merkte gar nicht mehr, dass ich zuhause war. Ich ging nach draussen und sah genau das, was ich wollte und zwar die Dinos.