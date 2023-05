Klub der jungen Geschichten Freunde und Feinde Pascal Michel, Giswil, 2.Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Weit in der Ferne erklang eine Explosion. Ich sah die Flammen und den Rauch austreten. Russland griff die Ukraine mit ihrem Militär an. Niemand glaubte daran, dass Russland tatsächlich die Ukraine angreifen würde. Doch genau das passierte am 24. Februar 2022. Artem wurde an diesem Tag 25 Jahre alt. Als er von der Nachricht erfuhr, dass Russland die Ukraine angreift, wurde er sprachlos und war schockiert. Er wollte sofort mit seiner Familie nach Polen flüchten, doch dann kurz vor Polen wurde er bei der Grenze angehalten. Er wurde von seiner Familie getrennt und muss nun in den Krieg einrücken. Unter Tränen fuhr seine Familie über die Grenze nach Polen. Artem blieb allein zurück. Er wurde mit einem Lastwagen In Richtung Osten transportiert. Unterwegs wurde er mit Waffen und Verpflegung ausgerüstet. Ausserdem wurde ihm erklärt, wie die ganzen Waffen funktionieren. Schon zwei Stunden später trafen sie auf die ersten Trümmer der Raketenangriffe. Jetzt stiegen sie in Panzer um, denn ab jetzt könnte sie jederzeit eine russische Rakete treffen. Sie fuhren und fuhren, doch keine Rakete traf sie im näheren Umfeld. Schliesslich waren sie nur noch etwa 20 Kilometer Luftlinie vom Feind entfernt. Alle waren in Kampfbereitschaft. Ab diesem Zeitpunkt bekam es Artem mit der Angst zu tun. Er wollte niemanden töten, doch wenn er nicht abdrücken würde, dann würde er früher oder später selbst getötet werden. Ihm blieb also keine Wahl. Mit 11 anderen Soldaten in einem Trupp schlichen sie ganz langsam vorwärts. Man konnte die Spannung der Soldaten spüren. Es war alles ruhig, doch dann hörte man eine laute Explosion. Der ganze Trupp blieb auf der Stelle stehen. Artem dachte, dass er da nicht lebendig rauskommen könnte, denn man fühlte spürbar starke Druckwellen. Doch der Truppführer liess sich nicht einschüchtern. Er befahl dem Trupp langsam weiterzugehen. Nach etwa 100 Meter schrie einer der Soldaten laut «Feindkontakt». Sobald das Wort verklang, so wurde er erschossen. Sofort hechtete der Rest des Trupps in Deckung hinter einen Panzer. Der Truppführer gab strikte Anweisungen an die restlichen 10 Soldaten. Sie teilten sich auf. Doch sobald sie für die Russen sichtbar wurden, so wurden sie direkt wieder unter Beschuss genommen. Sie verschanzten sich hinter Bäumen, doch die russischen Soldaten hörten nicht auf zu schiessen. Sie nahmen all ihren Mut zusammen und spurteten in die Richtung der Russen. Während dem Rennen schossen sie dagegen. Durch den Druck der ukrainischen Soldaten befahl der russische Truppführer den Rückzug. Der ukrainische Truppführer schrie laut «Halt». Artem blieb stehen und schaute zurück. Er sah, wie der erschossene Soldat blutete. Es jagte ihm einen Schrecken durch den ganzen Körper. Er dachte an die Familie des gefallenen Soldaten. Sie begruben die Leiche im Wald. Der Truppführer sagte, dass sie diese Nacht dortbleiben würden. In der Nacht hat immer jemand anders eine Nachtschicht, zum Schutz gegen einen gegnerischen Überraschungsangriff. Genau das passierte um drei Uhr morgens. Die Russen griffen überraschend an. Artem wurde aus dem Schlaf gerissen. Überall ertönten Schüsse und Schreie. Er packte seine Waffe und versteckte sich hinter einem Baum. Plötzlich sagte eine fremde Stimme «Hände hoch». Artem verstand ein bisschen Russisch, deshalb legte er die Waffe nieder und streckte die Hände hoch. Langsam drehte sich Artem um und sah dem russischen Soldaten ins Gesicht. Beiden verschlug es die Sprache. Sie kannten sich. Sie hatten sich mal in den Ferien in Polen getroffen. Sie haben sich befreundet, doch hatten nie mehr Kontakt. Jetzt standen sich Artem und Konstantin gegenüber. Beide hatten den direkten Befehl den Feind zu töten. Aber was, wenn der Feind ein Freund ist? Wenn sie sich nicht gegenseitig töten würden, dann wäre das auf beiden Seiten Befehlsverweigerung und würde mit dem Tod bestraft werden. Sie entfernten sich beide von den Gefechten, um miteinander in Ruhe reden zu können. Sie machten miteinander aus, sich gegenseitig ins Bein zu schiessen, um zu überleben. So wären sie kampfunfähig, und würden ins Lazarett kommen. Genau das machten sie. Nach den Schüssen krochen sie beide vorsichtig zu ihrem Truppführer zurück, der dann einem anderen Sanitätssoldaten den Befehl gab, sie langsam ins Lazarett zu transportieren. Dasselbe geschah auf der russischen Seite. Und so kam es, dass beide überlebten. Die Beine der beiden Soldaten konnten erfolgreich gerettet werden. Doch die Kämpfe um die Ukraine hörten nicht auf.