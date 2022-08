Zuger Wahlen 2022 Gabriele Angelo Battiston im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Wir müssen heute die richtigen Entscheidungen treffen, damit auch die jungen und kommenden Generationen davon profitieren können. Ich setze mich ein für mehr bezahlbaren Wohnraum, die Förderung von Vereinen sowie eine gute und sozial verträgliche Gesundheitsversorgung. Stärken möchte ich auch die politische Bildung an den Schulen. Ebenfalls liegt mir die Förderung der beruflichen Lehre am Herzen. In einer Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, sollten beide Elternteile Beruf und Familie vereinbaren können.

