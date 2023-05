Klub der jungen Geschichten Gefahr an der Tankstelle Lisa Greber, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

,,Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. ’’

Dana und ich beendeten gerade unsere Schicht in der Tankstelle. Wir waren auf dem Weg zu den Fahrradständern, als wir einen weissen Opel vorbeifahren sahen. Der Wagen fuhr zu einer Tankstellen-Insel. Aus dem Opel stieg ein ganz schwarz gekleideter Mann. Er schaute uns komisch an und sagte dem Beifahrer etwas. Wir dachten uns nichts dabei und fuhren an der Landstrasse entlang nach Hause. Auf einmal fuhr ein Auto hinter uns auf der abgelegenen Strasse. Es war derselbe weisse Opel wie vorhin an der Tankstelle. Dana wurde nervös und beschleunigte ihr Tempo. Glücklicherweise konnte ich ihr folgen und wir fuhren in eine Gasse ein. Wir fuhren so schnell, dass der Wind unsere Haare aus dem Gesicht wehte und sich auf unserer Haut von der Kälte langsam Gänsehaut bildete. Der Weg führte zu alten, verlassenen, furchteinflössenden Industrie- Gebäuden. Wir hielten an um durchzuatmen, denn der weisse Opel war nirgends mehr zu sehen. Auf einmal wurden wir von hinten gepackt und in das Auto gezogen. Ich war so geschockt, dass ich anfing zu schreien. Ich versuchte mich zu befreien, doch leider hatte ich kein Glück. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass es die gleichen Männer sind wie eben an der Tankstelle. Der eine Mann hatte einen sehr starken Griff. Mit Seilen wurden uns die Handgelenke zusammengebunden und mit einer Augenbinde die Augen verbunden. Dana kam auf die Idee, ihre DNA im Wagen zu hinterlassen, für den Fall, dass die Polizei nach uns suchen würde. Sie biss sich in den Finger, bis es anfing zu bluten und strich das Blut auf den Rücksitz. Die Männer fuhren mit dem Wagen zu einem der Gebäude. Dana und ich wurden aus dem Opel gezogen und in einen Raum eingesperrt. Ich hörte einen Schlüssel klimpern und ich war mir sicher, dass wir nicht die ersten waren die in diesem Raum eingesperrt wurden. Im Raum war es kalt und es roch nach Schimmel und Zigarettenasche. Die Männer verliessen den Raum und drehten den Schlüssel im Schloss. Es war still. Mühsam entfernten Dana und ich unsere Augenbinden und schauten uns im Raum herum. Es gab eine grosse Matratze, einen kleinen Retro-Fernseher und einen Stuhl. Auf einem kleinen Tischchen neben der Matratze stand eine Kerze. Ich holte ein Zündhölzchen aus der Zündholzschachtel und zündete damit die Kerze an. Es nützte nicht viel, denn der Raum war immer noch sehr dunkel. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wie lange wir in diesem Raum eingesperrt waren. Aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen wurden Monate. Wenn wir Glück hatten gab es etwas zu essen doch das passierte selten. Wenn doch gab es meistens nur Brot und ein Glas Wasser. Meistens schauten wir die Nachrichten mit der Hoffnung, dass man uns finden würde. Doch eines Tages hatten wir die Schnauze voll, wir wollten entkommen. Ich nahm eine Haarnadel, die ich zufällig mal unter der Matratze gefunden habe und versuchte damit das Schloss zu knacken. Ich brauchte ein paar Versuche bis ich es endlich geschafft hatte. Wir rannten um unser Leben, doch wir kamen nicht weit, bevor wir wieder eingefangen wurden. Uns wurden Fesseln angelegt und wir wurden in den Opel gezerrt. In diesem Moment fing es an zu stürmen. Bei diesem Sturm hörte ich noch knapp wie der Motor des Wagens anging. So viel ich wahrnehmen konnte, fuhr der Wagen an der Waldstrasse entlang. Da der Boden schon ganz rutschig war geriet der Wagen ausser Kontrolle. Dana begann zu weinen. Der eine Mann fing an zu fluchen, der andere versuchte ihn zu beruhigen, doch es gelang ihm nicht. Der Mann kam ins schleudern und knallte in einen Baum hinein. Die beiden Entführer waren auf der Stelle tot. Zum Glück hatten wir nur Schrammen und eine Platzwunde auf dem Gesicht. Mühsam zwängten wir uns aus dem Wagen heraus. Ich habe bei einem Baum die Fesseln aufgekratzt. Danach half ich Dana aus den Fesseln raus. Wir umarmten uns, im Wissen diesen Alptraum überlebt zu haben.