Klub der jungen Geschichten Gefährliche Chemikalie Ariane Steiner, Meierskappel, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher das nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Fünf Monate zuvor in einem Labor in Amsterdam. Dr. Van Breukelen war zuständig für Chemikalien aller Art. An diesem Tag, als die Sonne noch nicht einmal ganz am Himmel stand, war Dr. Van Breukelen schon in seinem Chemielabor. Es war vollgestopft mit Flüssigkeiten aller Art. Kaum hatte man den Raum betreten, musste man schauen, dass man nicht in Messzylinder und Erlenmeyerkolben tritt, in denen grüne, gelbe, rote und blaue Flüssigkeiten schwammen. Nach einiger Zeit, als er schon am Mischen von Zutaten war, platzte sein Chef hinein. Er sagte ihm das ein Paket für Dr. Van Breukelen aus dem Chemielabor für Gefährliche Substanzen in Florida USA angekommen war. Der Auftrag war er solle diese gefährliche Substanz in seinem abgelegenen Labor untersuchen. Dr. Van Breukelen schaute ihn zuerst verdutzt an, aber nach dem der Chef sich schon fast aus dem Labor zurückgezogen hatte sagte Dr. Van Breukelen: „Ich machs.“ „Super dann mal ran an die Arbeit.“, sagte sein Chef.

Dr. Van Breukelen öffnete das Paket und war geschockt als er sah was sich darin befand. Darin befand sich ein zerknülltes Paket. Er zog sich seine Handschuhe an, öffnete das Paket und befüllte seine Petrischalen damit. Diese weisse Flüssigkeit hatte ein gräuliches Pulver darin welches trotz Gasmaske unglaublich abscheulich roch. Nach und Nach fing das Pulver an zu zerlaufen und unter einem Mikroskop konnte man genau kleine, weisse Bakterien erkennen. Rasch wurde ihm klar, dass diese zu den gefährlichsten Bakterien der Welt gehörten. Im selben Augenblick griff er nach dem Buch, welches in der Mitte seiner zerfallenden Chemiebücher stand. Langsam blätterte er Kapitel um Kapitel, bis er endlich zu dem Kapitel kam, welches hiess: „Wie verpacke ich ein gefährliches Paket richtig.“ Langsam und sehr vorsichtig verpackte er das Paket und setzte es in einen kleinen Karton, welcher gerade noch die Grösse für die Petrischale hatte. Das fertig verpackte Paket schickte er schnell zur Post.

Wenige Tage später schepperte das Telefon auf dem Nachttischlein welches neben Dr. Van Breukelens Bett stand. Er nahm das Telefon in die Hände, welche noch nass vom Duschen waren. Noch in Gedanken vertieft, nahm er ab. Eine tiefe Stimme ertönte. Er hörte gespannt zu, und sein Mund öffnete sich immer weiter als er dieser Fremden Person zuhörte. So sprach sie etwas schlechtgelaunt: „Wieso schicken sie uns Wollsocken!“, aufgebracht redete sie weiter, „Sie sollten uns die fertig inspizierte Chemikalie zurückschicken, aber das taten sie nicht, so etwas hätten wir von ihnen nicht erwartet. Was haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen?“ Er stotterte zuerst, aber dann sagte er: „Wie heisst diese Person, die ihnen das Paket geschickt hat?“ „Er oder Sie heisst Dr. Vam Breukelen“, die Stimme verstummte und redete langsam und etwas verzögert weiter, „zuständig für die Tierpraxis oben am Berg.“ antwortete die Stimme so, als wäre ihr das sehr peinlich. „Nun das ist nicht mein Paket.“, antwortete Dr. Van Breukelen, „aber wo ist denn meins gelandet?“ Er runzelte die Stirn. Die stimme schwieg. Kaum hatte er aufgelegt rannte er zum alten Auto, steckte mit zitternden Händen den Schlüssel ins Loch und fuhr zur Post. Bei der Post angekommen fragte er einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter fragte ihn nach seinem Namen, tippte etwas in den Computer ein und sagte dann etwas geschockt: „Ihr Paket liegt in einer Stadt 20 Minuten Nördlich von hier, Die Strasse ist nicht so gut mit dem Auto zu erreichen sie können bis zu einem Fahrverbotsschild fahren, dann müssen sie zu Fuss weiter, denn er ist sehr verdreckt und sehr schmal. Da passt kein Auto mehr durch.“ „Alles klar dann könnten sie mir auch eine Adresse geben? fragte Dr. Van Breukelen „Ja, hier ist sie Bredastrasse 14a, das Paket sollte noch vor der Tür stehen, wenn sie jetzt gehen“, Dr. Van Breukelen entfernte sich, „Nur noch eine Frage, was war in dem Paket drin?“ fragte der Mittarbeiter Stirnrunzelnd. „Etwas, was nicht in die Falschen Hände geraten sollte.“ antwortete er angespannt. Der Arbeiter schrie im noch hinterher: „schauen sie das niemand das Paket öffnet.“

Dr. Van Breukelen stieg ins Auto und fuhr los, bis er an das Schild kam, er stieg aus und ging zu Fuss weiter, bis er eine Pause brauchte. Mit seiner letzten Kraft und schwachen Beinen rannte er weiter. Eine Stunde verging und er war endlich in der Stadt angekommen. Wie der Blitz rannte er umher und erkundigte sich, wo das die Bredastrasse 14a war. Nach langer Herum Fragerei hatte er das Paket endlich gefunden, er nahm es mit nach Hause und schickte es nach Florida. „Geschafft!“ Rief Dr. Van Breukelen als er den Dankesbrief aus Florida zu Ende las.