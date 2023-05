Klub der jungen Geschichten Gefährliche Zukunft Vanessa Kurmann, Luzern, 1. Sek AB

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Verwirrt starrte ich den Schrank an, während ich langsam die Treppe herunterlief. Das Licht, das bereits durch alle Ritzen drang, schien mir direkt in die Augen. Ich trat einen Schritt zurück. Blinzelnd versuchte ich meine Augen an das Licht zu gewöhnen. Nach und nach wurde meine Sicht klarer und ich konnte sehen, was in dem Schrank war. Im Schrank stand ich. Mein ich im Schrank sah allerdings Zehn Jahre älter aus. Geschockt trat ich einen Schritt zurück. Mein Zukunfts-ich blickte mich traurig an. Zuerst sah ich nicht, was sie so traurig machte. Doch dann sah ich, was hinter ihr war. Hinter ihr befand sich eine grosse Stadt. Ich verstand nicht, was so schlimm daran war. Ich mochte Städte eigentlich nicht, aber dass man deswegen fast weint, verstand ich dennoch nicht. Mein Zukunfts-ich wischte sich eine Träne weg und trat auf mich zu. Ich wollte einen Schritt zurückgehen, doch mein Zukunfts-ich packte meine Hand. Ich versuchte, mich loszureissen. Doch mein Zukunfts-ich zog mich in den Schrank. Ich spürte den steinigen Boden unter meinen Füssen und merkte, wie es kälter wurde. Unsicher blickte ich auf die grossen Gebäude um mich herum. Sie sahen grau und langweilig aus. Duzende Autos fuhren über die Breiten Strasse. Überall roch es nach Abgasen. Die Menschen hier wirkten merkwürdig. Sie alle liefen mit dem Handy vor dem Gesicht herum. Sie wirkten leer und grau. Aber etwas viel am meisten auf: nirgends hatte es Pflanzen oder Tiere. Alles war von Menschen und ihrer Technik eingenommen worden. Es gab keinen Wald, keinen Fluss, rein gar nichts. Mein Zukunfts-ich blickte mich an. Ich verstand. So konnte es nicht weitergehen. Die Menschheit achtete zu wenig auf die Natur. Mein Zukunfts-ich sagte leise: «Passt auf die Erde auf.»