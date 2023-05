Klub der jungen Geschichten Gefährlicher Zeltausflug Noée Haslimann, Oberkirch, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. «Ding Dong» ich ging runter an die Tür und machte auf. Es erstaunte mich nicht, wer dort stand. Es war meine beste Freundin Lea. « Hallo Luna, heute ist doch so ein schöner Tag, wir könnten doch zusammen einen Zeltausflug machen. Wir könnten doch zur alten Eiche und dort unser Zelt aufbaue.» Daraufhin sagte ich: «Klar, warum nicht! Ich muss nur noch kurz meine Mutter fragen und packen.» «Okay, bis dann bei mir.» Als ich meine Mutter überredet habe, ging ich sofort packen. Um halb sechs liefen wir los. Als wir nach einer sehr anstrengenden, aber auch lustigen Stunde bei der alten Eiche ankamen, bauten wir sofort unser Zelt auf und machten ein Lagerfeuer. Am nächsten Tag wollten wir zu dem kleinen Bergsee laufen. Plötzlich hörte ich ein verzweifeltes Bellen, ich folgte ihm. Als wir ganz nah waren, kamen wir zu einer Klippe. Die Klippe hatte einen kleinen Absatz, etwa zwei Meter weiter unten. Dort war auch der kleine verstrubelte und verzweifelte Hund. Ich musste den Hund retten. Ich sagte ganz verzweifelt: «Ich muss da runter, den Hund retten.» Lea sagte: «Das machst du sicher nicht, das ist lebensgefährlich!» Doch ich war mit dem rechten Bein schon an dem Felsen. Der Felsen war sehr scharf! Als ich unten war, hatte ich ganz viele kleine Schnitte in der Hand, einer war sehr gross und brannte richtig. Doch ich gab nicht auf wegen diesem Schnitt, ich war eh schon unten. Ich rief nach oben: «Ich habe ihn!» Ich gab ihn Lea nach oben. Als ich hinaufklettern wollte, rutschte ich an dem scharfen Felsen mit der rechten Hand ab. Ich konnte mich nicht mehr festhalten. Ich fiel die Klippe hinunter. Vor Schock konnte ich gar nicht mehr schreien! Als ich aufwachte, war ich im Spital und es piepste von allen Seiten. Ich hatte richtig Kopfschmerzen. Ich hatte eine kleine Kopfverletzung, die aber richtig hart brannte und schmerzte! Meine Freundin Lea war da und rief aufgeregt meinen Eltern zu: «Luna hat ihre Augen geöffnet.» Doch meine Augen fielen sofort wieder zu. Ich konnte gar nicht denken. Als ich am nächsten Tag wieder aufwachte, hatte ich schon weniger Kopfschmerzen. Doch mein Arm schmerzte jetzt richtig. Eine fremde Person war bei mir, wahrscheinlich war das die Krankenschwester. Sie fragte mich: «Wie geht es dir?» daraufhin sagte ich: «Ich habe ein bisschen Kopf- und Armschmerzen.» Die Krankenschwester sagte: «Das ist normal, wenn man so einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Kannst du dich an irgendetwas erinnern?» «Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Zeltausflug mit meiner besten Freundin gemacht habe!» «Das ist schon mal gut, du hast wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Du musst dich jetzt einfach ausruhen! Ich komm gleich wieder!» Als sie wieder da war, sagte sie: «Du wirst etwa in zwei Wochen entlassen, aber nur wenn du dich jetzt einfach ausruhst und die Medikamente immer nimmst! Wir müssen nämlich noch deinen Arm operieren! Du hast dir bei dem harten Schlag auf den Steinboden den Arm gebrochen. Eigentlich hättest du sterben können! Du hattest echt Glück.» Als mein Arm operiert war, durfte ich wieder nachhause. Ich musste mich noch ein bisschen erholen und durfte keinen Sport machen. Natürlich bekam ich noch einen Gips, aber sonst musste ich nichts machen! Übrigens, den süssen Welpen haben wir aufgenommen! Er heisst Poly und ist ein kleiner süsser Border Collie, der ganz dunkelbraun und weiss ist!