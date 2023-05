Klub der jungen Geschichten Gefangen im eigenen Leben Elouan Pfleghart, Sarnen, 1. Kanti

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Alles begann vor 6 Monaten. Es war kein schöner Tag. Der Regen fiel in Strömen und der Wind blies das heruntergefallene Laub der Bäume durch die menschenleeren Strassen.

Ich lag in meinem, nicht sehr gut aufgeräumten, Zimmer und las in meinem Buch. Meine Jalousien klapperten vom Wind und in der Küche stritten sich meine Stiefeltern, mal wieder. Aber das war mir langsam egal. Eigentlich war alles egal. Mir war egal, dass ich schon 3-mal die Klasse wiederholt habe. Mir war egal, dass mich meine alten Eltern verstossen haben. Mir war egal, dass ich keine Freunde habe. Wie schon gesagt, mir war alles egal. Manchmal dachte ich auch darüber nach, aus dem Fenster oder so zu springen. Aber schlussendlich machte ich es doch nicht. Ich weiss zwar nicht, wieso ich es nicht machte, vielleicht aus Angst, aber vielleicht auch aus einem ganz anderen Grund. Wie schon gesagt, ich weiss es nicht. Da lag ich also in meinem Bett. Gerade als ich eine Seite umblättern wollte, hörte ich von der Küche einen lauten Knall. Ich rannte nach unten und was ich da sah, liess mein Herz erstarren.

Meine Mutter lag am Boden. Ihre vorher noch weissen Kleider waren nun rot von Blut getränkt. Mein Stiefvater stand über ihr und schaute lächelnd auf sie herab. In seiner rechten Hand lag eine Pistole. Jedenfalls dachte ich, dass es eine Pistole war. Ein normaler Mensch würde nun wahrscheinlich wegrennen und die Polizei rufen. Leider war ich aber kein normaler Mensch. Ich blieb in der Küche und lief so schnell wie ich konnte an der Kücheninsel entlang zu der Messerschublade. Als ich die Schublade öffnete, bemerkte mich mein Vater. Wir sahen uns sicher 10 Sekunden lang in die Augen. Man sah einen geschockten Ausdruck in seinem Gesicht. Plötzlich geschah alles sehr schnell. Er richtete seine Pistole auf mich und drückte ab. Die Kugel streifte meinen Arm und es begann sofort zu bluten. Mit dem stechenden Schmerz in meinem Arm und einem Messer in meiner Hand rannte ich auf meinen Stiefvater zu. Er schoss auf mich und traf mein Bein. Im selben Moment rammte ich das Messer in seinen Bauch. Es drang in seinen Körper und man hörte seine lauten Schreie. Er fiel auf den Boden. Plötzlich überkam mich die Angst und übernahm den Platz, der vor ein paar Sekunden noch die Wut beherbergt hatte. Dann hörte man die Sirenen. Wahrscheinlich hat ein Passant auf der Strasse durch die Glasfront zugesehen und die Polizei gerufen.

Als die Polizeiautos vor meinem Haus parkten, wurde es mir bewusst: Ich habe gerade jemanden getötet und muss dafür ins Gefängnis, oder besser gesagt müsste ich das. Denn ich rannte aus dem Hintereingang. Der Regen fiel mir ins Gesicht und ich fror. Trotzdem rannte ich weiter. Und weiter. Und weiter. Erst als es Abend wurde hörte ich auf zu rennen. Ich war in einem kleinen Dorf mitten in einem Wald gelandet. Wie sich später herausstellte, war das Dorf von einer Gruppe Hippies vor ein paar Jahren gegründet worden, um ihre Drogen anzubauen, ohne dass jemand es merkte. Darum lag es wahrscheinlich auch zwei Kilometer entfernt von der nächsten Stadt. Ich wurde von den Dorfbewohnern aufgenommen und lebe nun seit 6 Monaten dort. Versorgt werden wir vor allem von den Feldern und mit der Zeit habe ich mir auch ein paar Freunde gemacht.

Doch heute geschieht das, was geschehen musste. Vor unserem Dorf parken drei Polizeiautos und Polizisten steigen aus. Mit ihren Pistolen im Anschlag, stürmen sie durch das Eingangstor.