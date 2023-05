Klub der jungen Geschichten Gefangen im Keller Emanuel Schärli, Beromünster, 6. Primar

(chm)

Voller Furcht ging ich, so leise es ging, die knarrende Treppe hoch. Doch über der Treppe knallte die Tür zu. Durch das Klicken, dass ich hörte, wusste ich das die Tür geschlossen wurde. Die Angst überflutete mich und ich vergass das ich Geburtstag hatte. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich sitze an meinem Geburtstag in einem Staubigen Keller mit einem leuchtenden und grusligen Schrank fest. Das Licht ging aus. Ich tastete nach dem Lichtschalter, doch als ich in drückte geschah nichts. Ich ging auf den Schrank zu aus dessen Spalt ein wenig Licht schimmerte. Als ich näherkam, bemerkte ich das etwas rotes Flüssiges aus dem Schrank floss. Kein Zweifel Blut. Ich schreckte zurück. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Panik. Ich hörte ein Knacksen und ein Klopfen. Das Klopfen war mein Herz das vor Schreck fast vibrierte. Doch das Knacksen kam vom Schrank. Was ging hier vor?

Die Schranktür öffnete sich mit einem lauten Quietschen. Als sie offen war fiel sie mit einem lauten Klatsch auf den Boden. Es gab eine grosse Staubwolke und ich konnte nichts mehr sehen. Als sich der Staub wieder auf den Boden senkte sah ich wie sich etwas im Schrank rührte, ich hechtete rückwärts in die Ecke. Ich schaute wieder auf den Schrank. Eine dunkle und schwarze Gestalt mit Kapuze trat heraus. Mit einer kalten und lauten Stimme sagte sie. Ich war verwirrt. Ich hatte immer noch ein wenig Angst. Die Gestalt zog die Kapuze runter und es war mein kleiner Bruder Fridolin. Eine kurze Zeit dachte ich, ich wäre sicher, doch plötzlich hörte ich eine laute Stimme schreien. Ein nächster Schock überflog mich. Ich spürte wie von hinten etwas auf mich gerichtet wurde. Ich wollte mich umdrehen doch plötzlich. Der Schuss halte im Keller. Mir stockte der Atem. Ich spürte, wie etwas Leichtes über meinen Kopf kribbelte. Ich schaute auf den Boden. Überall lagen Konfetti. Als ich wieder auf schaute sah ich wie meine Eltern auf mich zu rannten. Meine Mutter hatte eine Konfettibombe in der Hand.

Ich war so erleichtert das ich meine Eltern umarmte. Das Licht ging wieder an, doch das war nicht so wichtig, weil der Schrank offen war, und in diesem Schrank schien immer noch ein Licht. Ich ging auf ihn zu. Das Licht blendete mich. Es war eine Kugel die hell leuchtete. Diese Kugel hatte ich auf mein 9 Geburtstag bekommen. Mein Blick fiel wieder auf das Blut, das immer noch aus dem Schrank floss. Etwas roch hier süss. Ich bückte mich und merkte das es kein Blut, sondern Sirup war. Ich hörte, wie die Tür über der Treppe aufschlug. Alle meine Verwandten rannten auf mich zu. Mit meiner Schwester an der Spitze Riefen sie.