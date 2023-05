Klub der jungen Geschichten Gefangen in der zweiten Dimension Simon Birchler, Steinhausen, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher...

7 Jahre zuvor

Dienstag, 4. Mai 2043 9:00 Tim, der Streber der Klasse, hielt einen Vortrag über Teleportation: “Wenn eine Energiequelle von genau 31 000.4695 Volt vorliegt mit einer Hitze von –24.672° C und dann ein Plasma-Blitz einschlägt, entsteht ein 1.497 m grosses Energiefeld, mit dem der Mensch sich teleportieren kann, natürlich geht das auch in kleinerer oder grösserer ...” Der Lehrer unterbrach ihn und sagte: “Tim, das funktioniert doch nicht, geh wieder nach hinten; nächster bitte...”

Tim ging traurig nach Hause, plötzlich bemerkte er, dass Ried aus seiner Klasse ihm gefolgt war. Er sagte etwas schüchtern: “Es interessiert mich echt, was du vorhin über diese Teleportation gesagt hast.” Tim zeigte ihm mit einer Handbewegung, dass er mitkommen soll. Tim führte Ried in einen kleinen hölzernen Schuppen neben einem grossen Haus. In diesem Schuppen stand ein ungefähr ein Meter grosses Ding mit vielen Metallspulen, Kabeln und Drähten. In der Mitte hatte dieses Ding eine kleine, gerade Fläche, auf der eine kleines Modellauto stand. “Das ist ein Gerät, mit dem man Dinge teleportieren kann, ich weiss nur nicht wohin. Willst du es einmal sehen?”, fragte Tim. “Na klar!”, antwortete Ried. Tim ging zu einem kleinen Schaltpult, sagte zu Ried noch kurz: “Halte dir besser die Ohren zu!” und drückte dann auf einen grossen roten Knopf.

Nach einigen Sekunden verschwand das Modellauto in einer hellen Plasmakugel, gefolgt von einem lauten Knall und das Modellauto war verschwunden. “Holen wir es nun zurück,” sagte Tim. Er ging erneut zum Schaltpult und Tim drückte auf einen anderen roten Knopf. Es entstand wieder eine helle Plasmakugel, dann gab es einen lauten Knall und das Auto stand ein bisschen verkohlt wieder da. Tim bemerkte plötzlich, dass im Modellauto ein wenig roter Sand steckte. “Interessant!”.

7 Jahre später

Tim und Ried präsentierten zusammen an einer Ausstellung in der Turnhalle ihre Teleportier-Maschine. Der Direktor lief vorbei und interessierte sich für die seltsame Maschine: “Könnt ihr mir das mal vorführen?”, fragte der Direktor. Ried setzte das Modellaute auf die Fläche und Tim drückte auf den roten Knopf. Es gab wieder eine Plasmakugel, einen lauten Knall und das Auto verschwand. Dann drückte er nochmal auf den anderen roten Knopf und es gab einen ohrenbetäubenden Knall, so laut, dass der Basketballkorb zersprang und das Auto lag wieder verkohlt auf der Fläche. Der Schuldirektor wurde sauer und schrie die zwei an. Aber dafür interessierte sich ein anderer umso mehr dafür: “Hallo Jungs, ihr habt gerade etwas teleportiert. Das haben wir auch schon, aber ihr habt es wieder zurückgeholt. Kommt mit!” Tim und Ried fuhren mit dem Mann, der Professor Miller hiess, weit in die Ferne nach Los Angeles. Dort brachte sie Professor Miller in ein Hotel und gab ihnen ein Zettel mit, auf dem eine Adresse stand.

Am nächsten Morgen gingen Tim und Ried zu der Adresse, die auf dem Zettel stand, es war eine kleine, unscheinbare Gegend. Als sie nun das Gebäude gefunden hatten und hinein gingen, konnten sie es fast nicht glauben. In dem Gebäude stand genau die Maschine, die sie gebaut hatten, einfach in gross. Professor Miller kam auf sie zu: “Hallo Jungs, wir haben über Nacht die Technik, die ihr in eurer Maschine verbaut auf unsere Maschine hier angewandt, wollt ihr die ersten Leute in der zweiten Dimension sein?” Tim und Ried willigten ein. Sie schlüpften in einen Schutzanzug und nach einigen weiteren Sicherheitsvorkehrungen stiegen die zwei in die Kapsel. Jemand drückte auf Start. Es gab einen lauten Knall und jegliche Verbindung zur Erde trennte sich.