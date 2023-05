Klub der jungen Geschichten Gefangen in einer magischen Welt Emma Eisenmann, Neudorf, 5. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Ich trat näher an den Schrank heran. Mit zittrigen Fingern packte ich den kalten und morschen Holzgriff: «Sollte ich ihn wirklich öffnen, was wenn… «Nein was sollte schon passieren?» Dachte Sofia, sie war ein 10-Jähriges Mädchen und noch dazu Einzelkind. Mutig riss sie die schwere Holztür auf. Dan beugte sie sich nach vorn um das Licht zusehen. Plötzlich verlor sie den Halt und kippte in den Schrank. Sofia stürzte in die Tiefe, ein eiskalter Wind umhüllte sie. Ihre braungoldenen Haare wehten ihr ins Gesicht. Der Boden kam immer näher und näher…Langsam öffnete sie ihre Augen. Sie lag auf einer bunten Blumenwiese viele verschiedene duftende Blumen wuchsen hier, es gab auch verschiedene Gräser und der Himmel strahlte blau. Sofia rappelte sich auf. Wo war sie bloss? Vorsichtig, noch etwas benommen vom Sturz schaute sie sich um. Da vorn war jemand! Erleichtert das nicht allein auf dieser schier endlosen blumenwiese war rief sie: «Hallo ich bin Sofia. Kannst du mir helfen?» Ein Mädchen in ihrem alter drehte sich um. Sie trug ein hellgrünes langes Kleid und ihre hellen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden. Sie antwortete: «Du kannst nur mit dem Schlüssel die Tür öffnen und entkommen. Willst du ihn finden?» Fragend schaute sie zu Sofia. Sofia überlegte sie wollte raus deshalb sagte sie: «Ja ich will, aber das schaffe ich niemals alleine!» «Philip dein Einsatz.» Eine kleine graue Maus erschien. Sie hüpfte wie wild durch das Gras: «Hallo, du bist nicht alleine!» dankend nickte Sofia und sogleich zogen sie los, um den Schlüssel zur Tür zu finden. Sie wander-ten Tage über Wiesen und kahles Gebirge. Immer wieder hatte Sofia aufgeben wollen doch dann hatte Philip sie ermutigt. Nun endlich waren sie fast am Ziel in der ferne schimmerte ein Licht. ES war der Schlüssel! Nur noch einige Meter und sie hätten es geschafft. «Na los komm schon die Freiheit ruft nach dir!» Aufgeregt hüpfte Philip voran. Sofia kam kaum hinterher. Bei Sonnenaufgang war es endlich soweit, Sie hatten ihr Ziel erreicht. Im Fahlen Licht der ersten Sonnenstrahlen glänzte der Schüssel. Mit zittrigen Händen griff sie nach dem Schlüssel. Er lag auf einer weiss gemeisselten Steinsäule. Im selben Moment als sie ihn entwendete erschien eine alte Tür. Erst verschwommen dann deutlich erkannte sie die Schranktür. Durch die sie gekommen war. Sie hatte es geschafft aber nur weil Philip sie immer wieder ermutigt hatte. Sofia bückte sich und strich im Sanft durchs Fell. «Machs gut mein Freund.» Tränen kullerten über ihre Wangen. Gefühle überwältigten sie. Sie war traurig und Glücklich zugleich. Schliesslich riss sie sich von ihm los, steckte denn Schlüssel ins Loch und öffnete. Es machte leise Klick und die Tür öffnete sich. Als sie durch die hindurch ging wurde sie von Nebel umhüllt. Sie stürzte in die tiefe genau wie beim ersten Mal als sie durch diese Tür gegangen war. Auf einmal fand sie sich im Keller wieder es war noch alles genauso wie zurzeit als sie ging. Der Schrank war ein spalt offen Spinnennetze hingen von der Decke, alte Kisten und Flaschen standen herum. Verwirrt schaute sein sich um. «war alles nur ein Traum gewesen : Philip, das Mädchen, das Licht…» Als Sofia die knarrenden Treppenstufen hochschritt hörte sie ihre Mutter rufen: «Sofia bist du etwa immer noch da unten. Was gibt es so Spannendes das man 10min im Keller machen kann? «Verwirrt antwortete sie: «Nichts ich komm ja schon». Schnell eilte sie hoch. Inzwischen war es dunkel geworden. Sofia lag im Bett und starrte Gedankenverloren an die Decke. «Was, wenn alles was sie heute erlebt hatte nur ein Traum war?» Plötzlich raschelte es. Es kam von draussen Sofia hatte das Fenster nur angelehnt. Lang-sam trat sie hin ein heller Lichtkegel erleuchtete den Raum. Neugierig beugte sie sich aus dem Fenster. da am schwarzen Nachthimmel eine Botschaft mehrere Sterne bildeten Buchstaben. Vergiss diesen Tag nicht nur weil es nicht so scheint heisst es nicht das es nicht so war. Las Sofia. Schnell wirbelten die Buch-staben durch die Luft. Klongggg. Erschrocken wich sie zurück etwas war durchs Fenster in ihr Zimmer gefallen. Vorsichtig nahm sie es ihn die Hand es war ein Buchstabe! Er hatte gerade noch am Himmel geleuchtet und nun war er in ihrer Hand es war ein» S ». Sofia wusste es steht für ihren Namen. Nun war ihr etwas klar «nur weil es nicht so scheint heisst es nicht das es nicht so war.» Sie würde den kleinen» S « immer bei ihr tragen den sie wollte diesen Tag nie vergessen. Sofia schloss das Fenster legte den Buchstaben unter ihr Kopfkissen und kuschelte sich in ihre decke. Augenblicklich schlief sie ein. Wer weiss Vielleicht wird sie ja wieder einmal in die magische Welt zurückkehren. Denn es war sicher nicht nur ein Traum.