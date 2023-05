Klub der jungen Geschichten Gefühle für zwei Luisa Zybach, Nottwil, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Zu sicher. Doch nun alles von Anfang an…

«Hallo, mein Name ist Luke und ich bin 13 Jahre alt. Ich bin alles andere als normal, doch das erfährst du erst im Laufe der Geschichte. Mein Leben war ziemlich normal, bis ich die Schule gewechselt habe und mich nicht entscheiden konnte.»

Am ersten Schultag schauten mich alle doof an, da ich der Neue an der Schule war. Das dank meinem Vater, der befördert wurde und wir deswegen nach England ziehen mussten.

Nach dem ersten Schultag lief ich alleine Nachhause. Etwa in der Mitte meines Schulweges hörte ich eine Jungenstimme hinter mir… «Hallo bist du nicht der Neue?» ich erstarrte, als ich mich umdrehte und ihn sah. Deswegen brachte ich nur ein leises «Ja» heraus. Plötzlich streckte er seine Hand hin, gleichzeitig sagte er «Ich heisse Hannes und du?» Schüchtern antwortete ich: «Mein Name ist Luke.» Ein Stück liefen wir zusammen, doch dann musste ich ins Haus hinein.

Am nächsten Morgen kam mir Hannes schon auf dem Schulweg entgegen. Lässig begrüsste er mich mit einem «hallo». Wieder war ich wie erstarrt und konnte nichts antworten… stattdessen glotze ich nur in seine blauen funkelnden Augen. Er fragte mich gelassen: «Alles ok mit dir?». Wieder antwortete ich nicht … Es war so ein komisches Gefühl, als wäre ich in ihn verliebt… aber das kann nicht sein! Ich bin doch nicht schwul. Erneut fragte er mich, aber ein bisschen genervt: «Sicher alles ok?». Erneut war ich regungslos. Schweigend liefen wir zur Schule.

Dort riefen seine Kollegen schon von weitem: «Wer ist das denn»? «Ach, das ist nur ein Neuer, er wohnt auch in meinem Quartier», rief Hannes zurück. (Was??? Nur ein neuer? Klar kennen wir uns noch nicht lang, trotzdem tut es irgendwie weh) dachte ich mir. Plötzlich bog er ab und ging zu seinen Kollegen. Jetzt stand ich wieder alleine da.

Im Unterricht sass Hannes vor mir. Die Partnerarbeit im Deutsch wollte ich mit Hannes machen, doch er hatte schon einen Arbeitspartner. Also arbeite ich mit Maria. Sie ist ein tolles Mädchen, doch irgendwie schlug mein Herz immer noch mehr für Hannes. Doch bin ich wirklich schwul?

Jeden Tag dasselbe, bis die Sommerferien begannen, denn die haben mein Leben verändert… da ich mir eingestanden habe, dass ich schwul bin, war ich nun mit Hannes zusammen. Gleichzeitig war ich auch noch mit Maria zusammen. Ich konnte mich nicht entscheiden, ich wollte beide. Mit Hannes war ich zusammen und mit Maria auch. Aber das wussten beide nicht.

Am Ende der Sommerferien erwischte Hannes Maria und mich, als wir uns geküsst haben. Das hatte ihm gar nicht gefallen und darum hat er vor Maria mit mir Schluss gemacht.

Maria dann auch, da sie erst nicht wusste, dass ich schwul bin und ein Doppelleben führte. Irgendwie kann ich es auch verstehen. Ich hätte es gleich wie beide gemacht, doch nun bin ich alleine und habe keinen von beiden.

Bleibt Treu! Denn es ist wortwörtlich schiefgegangen!