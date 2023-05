Klub der jungen Geschichten Geheimnis im Keller Emilia Meier, Malters, 6.Klasse

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück», sagte Julia zu ihrer besten Freundin Bibi. «Die Obdachlose war ein fünfjähriges Mädchen, die mir einfach so leidgetan hat», sprach Julia weiter. Sie hatte nämlich Bibi gleich in ihr Zimmer eingeladen, um ihr etwas Seltsames zu erzählen. «Und dann?», fragte Bibi neugierig. «Dann hatte sie mir diesen kleinen Hund mitgegeben, weil sie sagte, sie könne sich nicht um ihn kümmern. Danach ist sie zu den anderen Obdachlosen gelaufen.» «Hm… das ist sehr komisch», antwortete Bibi. «Bibi, wir müssen diesem armen Mädchen doch helfen und ihrem Hund auch», sagte Julia verzweifelt. «Ok, mir ist nämlich tatsächlich etwas schon sehr Unnormales aufgefallen», antwortete Bibi. Doch Bibi kam nicht mehr dazu, dies zu erzählen. Weil nämlich im selben Moment die Alarmanlage des Hauses anging. «Was ist denn jetzt los?», fragte Bibi verängstigt. «Keine Ahnung, komm sehen wir nach», antwortete Julia. Julia und Bibi gingen aus dem Zimmer und hörten ein Rauschen. «Es kommt aus dem Keller», flüsterte Julia. Langsam näherten sie sich dem Geräusch, machten die Kellertür auf und eine riesige Wasserflut schwappte über sie. «Wir müssen hier raus!», schrie Bibi entsetzt. So schnell es ging wateten Bibi und Julia zur Eingangstür und sprangen nach draussen an die frische Luft. Fünf Stunden später war alles wieder in Ordnung. «Das Wasserrohr war kaputt. Wahrscheinlich war es nicht mehr ganz dicht», verkündete ein Mann, der gerade das Wasserrohr im Keller repariert hatte. «Warte mal Julia, wo ist dieser Hund eigentlich, der die Obdachlose dir gegeben hatte?» «Mist!!! Er hatte sich unter meinem Bett verkrochen und als die Überschwemmung kam, hatte ich ihn dort gelassen», sagte Julia.

Sie beschlossen, ihren Eltern nichts von der Obdachlosen und dem Hund zu erzählen. Bibi und Julia wollten herausfinden, wer den Hund mitgenommen hatte, wer das Wasserrohr beschädigt hatte und wer Julias Geldbüchse gestohlen hatte. Die Geldbüchse aus Julias Zimmer war nämlich nach der Überschwemmung auch verschwunden. Tatsächlich kamen in den Zeitungen mehrere Berichte über Überschwemmungen in Häusern und Diebstählen.

Eines Tages gingen Bibi und Julia in den Keller, um sich das Rohr anzusehen. Plötzlich stiess Bibi gegen den Schrank, weil sie ausgerutscht war. Bibi schrie und sprang aus der Gefahrenzone, als der Schrank umfiel. Es roch nach Staub. Als sie wieder etwas sehen konnten, war hinter dem Schrank ein Loch in der Wand zu erkennen. «Was ist denn das?», flüsterte Julia. «Weiss nicht». Julia kroch langsam in das grosse Loch hinein und Dunkelheit umgab sie. «Bibi, gib mir bitte mal die Taschenlampe», rief Julia. «Ok, mach ich», antwortete Bibi und dann lief sie zum Regal, in dem die Taschenlampe war und warf sie Julia zu. «Danke, komm schon Bibi». «Ähm…. ich weiss nicht… ist das nicht ein wenig gruselig?», fragte Bibi. «Ist doch egal! Komm einfach, es ist nämlich ein Gang», antwortete Julia. Bibi nahm ihren Mut zusammen und ging ebenfalls hinein. In dem dunklen Gang war es muffig und man hörte ihre Schritte widerhallen. Als sie ein Stück weiter liefen, sahen sie eine Tür an der Wand. Langsam machte Bibi die Tür auf. Vor ihnen stand irgendein Metallklotz, der ihnen den Weg versperrte. Julia zwängte sich am Metallklotz vorbei und merkte, dass der Metallklotz eigentlich eine Waschmaschine war. «Wo sind wir?», fragte Bibi, die sich auch an der Waschmaschine vorbeigedrängt hatte. Julia bemerkte ein geflicktes Wasserrohr an der Wand. «Bibi wir sind in einem Haus, in das auch eingebrochen worden ist!», flüsterte Julia. Und jetzt bemerkte auch Bibi das Wasserrohr. «Julia wir müssen hier raus». «Ja stimmt, du hast recht». Und so drängten sie sich wieder in den dunklen Gang. «Diese Räuber haben einen Gang gegraben, um in die Keller verschiedener Häuser zu kommen. Und dann haben sie das Wasserrohr beschädigt, um Sachen zu stehlen, während die Bewohner abgelenkt sind», erklärte Julia. «Das könnte hinkommen», antwortete Bibi. Als sie weiterliefen, kamen sie an mehreren Türen vorbei. Sie liefen etwa noch 15 Minuten weiter. Plötzlich war der Gang zu Ende und vor Bibi und Julia war eine Holztür, hinter der Licht brannte. Bibi und Julia versuchten ganz leise zu sein und hörten leise Stimmen hinter der Tür. Plötzlich riss jemand von innen die Tür auf. Es war ein Mann mit schwarzen Haaren und vielen Narben. Bevor sie losrannten, sah Julia, dass im Raum die Obdachlosen waren. Das fünfjährige Mädchen war an einen Stuhl gefesselt. Der Mann war richtig wütend, deshalb rannten Julia und Bibi schnell davon. Der Mann rannte ihnen hinterher. Julia und Bibi verpassten das Loch, das in Julias Keller führte. Vor ihnen wurde es immer heller. Als sie nach draussen rannten, war da die Polizei.

Die Eltern hatten nämlich, als Julia und Bibi einfach nicht mehr zurückkamen, die Polizei gerufen. Der Mann, der sie verfolgte, hatte nicht mit Polizisten gerechnet und wurde festgenommen. Julia und Bibi mussten nach Hause. Später erzählte man ihnen, dass der Hund dem Mädchen gehörte. Die anderen Obdachlosen wollten den Hund für viel Geld ans Tierheim verkaufen. Weil das Mädchen das nicht wollte, gab sie Julia den Hund und ging schnell davon. Leider erfuhren dies die Obdachlosen und holten den Hund während der Überschwemmung zurück. Damit das Mädchen nicht nochmals versuchte den Hund loszuwerden, fesselten sie es an einen Stuhl. Alle Obdachlosen, ausser dem Mädchen, wurden festgenommen. Am Ende wurden der Hund und das Mädchen von einer netten Frau und ihrem Mann adoptiert.