Klub der jungen Geschichten Geheimnisvolles Land Luana Bamert, Zug, 4. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte.» Am Morgen stand Lia auf. Sie wollte Frühstücken, doch ihr fehlte die Milch zu dem Müsli. Sie wollte in den Keller, doch da schrie ihr Bruder Beni nach: «Darf ich mitkommen?» Lia wollte eigentlich nicht, dass er mitkam, aber sie musste darauf bestehen. Da gingen beide in den Keller. Lia wollte die Milch aus dem Kühlschrank holen wehrend Beni den alten Schrank betrachtete. Da fragt Beni: «Warum ist der Schrank den im Keller?» Darauf sprach Lia: «Komm Beni wir können…was macht den der Schrank da?» Auf Lias frage sagte er nichts. Lia kam zu dem Schrank, jetzt leuchtet er auch noch. «Meinst du sollen wir ihn öffnen?» fragt Lia. Beni meinte: «Ja, aber mach du ihn auf.» Lia öffnete den Schrank da mussten sie die Augen zu machen, weil so ein helles Licht aus dem Schrank kam. Das helle Licht verschwand wieder, so sahen sie etwas. In dem Schrank lag eine blaue Kette. Ganz hinten hängte ein Grosser Spiegel. Lia zog die Kette gerade an, weil sie sie so schön fand. Da kam ein kleines Licht aus der Kette. Vor Lia kam jetzt auch noch ein schöner, kleiner Marienkäfer heraus. Lia staunte. Sie zögerte eine weile danach fragte sie aber: «Wer bist du?» Der Marienkäfer antwortete: «Ich bin Marie und wir haben nicht so viel Zeit für Fragen. Wenn die Kette leuchtet, dann musst du sofort in den Keller gehen. Danach siehst du in dem Spiegel ein Ort, indem Tiere in Not sind. Wenn du es gesehen hast, dann steigst du in den Spiegel.» «Okay das mach ich», sagte Lia. Da klang im Hintergrund eine Stimme. Es war Beni, er wollte Frühstücken. Lia sagte: «Geh schon mal voraus ich komme nach.» Sie nahm die Kette und ging Frühstücken. Am nächsten Morgen fing die Kette an zu Leuchten, sie erinnerte sich an gestern, was der Marienkäfer gesagt hat, und ging in den Keller. Sie öffnete den Schrank und sah im Spiegel ein Wald, der verwüstet war und Tiere rannten kreuz und quer durcheinander herum. Lia musste unbedingt helfen. Sie berührte den Spiegel und ist schon in einer Sekunde in dem verwüsteten Wald. Der Marienkäfer, der neben ihr war, sprach zu ihr: «Wir müssen den Wald unbedingt retten sonst haben die Tiere keine Heimat mehr.» Am Rand des Waldes ist etwas Farbiges, es ist gelb, grün, blau und violett! Der Marienkäfer flog hoch und sah, was das Farbige ding ist. Sie ruf hinunter zu Lia: «Es ist ein Drache!» «Wir müssen den Drachen fragen, was er da macht und warum er die Bäume und die Landschaft kaputt macht», Sagte Lia zum Marienkäfer. Sie gingen langsam zu dem farbigen Drachen und verstecken sich hinter einem Baum. Dann hatte Lia eine Idee. Sie sagt es dem Marienkäfer und sie fand es eine gute Idee. Sie trafen einen komischen farbigen Hasen und er half bei der Falle, die sie für den Drachen machen. Der Hase und Lia spannten ein Seil und der Marienkäfer lockte ihn zu dem Seil. Er stolperte Lia fragte ihn: «Warum machst du das?» Der Drache antwortete: «Ich brauche Futter». Lia hatte eine Idee: «Wir Pflanzen an einem Ort Pflanzen ein und dort kannst du so viel essen, wie du willst.» Alle halfen dabei. Und so hat der Drache einen Ort zum essen und die Tiere leben glücklich in seinen zuhausen.