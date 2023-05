Klub der jungen Geschichten Geheimnisvolles Wesen Ilias Henzen, Zug, 4. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Ilias und Tom waren gute Freunde. Aber dann kam in den Nachrichten etwas, dass sie stutzig machte. Am Nachmittag spielten sie Fussball mit Simon und Matthias. Ilias sagte: «Habt ihr das gesehen? In den Nachrichten hat der Berichterstatter gemeint, dass in letzter Zeit sehr viele Menschen verschwunden und nicht mehr aufgetaucht seien. Ilias und Tom meinten, dass es vielleicht ein Monster sein könnte. Das fanden Matthias und Simon sehr komisch und meinten wir seien durchgeknallt.

Ilias und Tom wollten der Sache aber auf die Spur gehen. Sie machten sich um 20.00 Uhr auf den Weg in den Wald, um das Monster zu suchen. Das Monster fanden sie nicht, aber eine Jacke eines Vermissten. Am nächsten Tag trafen sie sich wieder und gingen zu Tom nach Hause. Als sie wieder gingen, sagte Ilias zu Tom:» Gehen wir nochmal in den Wald?» Tom war einverstanden. Als sie an der gleichen Stelle waren, war die Jacke verschwunden und ein gruseliges, grosses Haus war da. Als Tom sich dem Haus näherte, saugte es ihn hinein. Ilias rannte sofort weg und ging zu einem Zauberer. Er erzählte ihm alles. Der Zauberer meinte, dass es vermutlich ein Mensch war, der sich in ein Monster verwandeln kann. Der Zauberer riet ihm: «Du brauchst einen Trank.» Ilias fragte: »Aber welchen?» Der Zauberer antwortete: « Ein Zaubertrank, mit dem Mann sich nicht mehr zurück in ein Monster verwandeln kann.» Er kostete 40 Franken. Jedoch traute Ilias sich nicht mehr in den Wald und deshalb fragte er: «Hast du einen Schutztrank?» Der Zauberer schenkte ihm einen. Ilias bedankte sich und ging in den Wald. Aber das Haus, in das Tom eingesaugt wurde, war nicht mehr da, jedoch ein Portal. Er ging hinein und landete in einer Horror Welt. Er war sich sicher, dass das Monster hier war. Aber plötzlich schloss sich das Portal. Es sagte: «Du kannst erst wieder heraus, bis du alle verschwundenen Menschen gefunden hast.» Plötzlich stand ein riesiges Monster vor ihm. Er wusste, dass es das Monster war, das er und Tom gesucht haben. Er nahm den Trank und verwandelte es zurück in einen Menschen. Ilias konnte es nicht glauben. Es war Toms Vater, der bei der U-Bahn arbeitete. Am Boden lag ein Seil. Er nahm es und fesselte ihn. Ilias fragte Toms Vater: «Warum hast du das gemacht?» Er antwortete, die Königin hätte ihn aufgefressen und wolle die Welt erobern. Deshalb reisse sie Menschen ins Portal und behandle sie als Sklaven. Die Königin sei ein echtes Monster. Ilias fragte:» Wo sind die Menschen?» Toms Vater antwortete, sie seien in einem Tempel und zeigte auf einen riesigen Vulkan.

Ilias rannte zu dem Vulkan, aber dieser war streng bewacht. Er konnte sich an den Wachen vorbeischleichen. Plötzlich sah er die Menschen am Boden gefesselt, unter ihnen war auch Tom. Ilias wollte sie befreien, aber die Königin passte gut auf, dass niemand flüchtete. Dann hatte Ilias eine Idee. Er machte extra viel Lärm, um die Königin an die Spitze des Vulkans zu locken. Oben angekommen, sah sie ihn. Sie wollte ihn schlagen, er wich aus und sie fiel in den Vulkan. Ilias ging zurück, um die Menschen zu retten. Sie gingen ins Portal und die beiden Jungs waren überglücklich.